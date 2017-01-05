"Нафтогаз" повідомив про поставку азербайджанської нафти на Кременчуцький НПЗ
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 5 січня. УНН. ПАТ “Укртранснафта” та ПАТ “Укртатнафта” підписали договір на поставку азербайджанської нафти на Кременчуцький нафтопереробний завод в 2017 році році. Про це йдеться в повідомленні “Нафтогазу” у Facebook, інформує УНН-Центр.
Таким чином, трубопровід “Одеса-Кременчук”, який раніше простоював, знову запрацює. Загалом заплановано доставити на Кременчуцький нафтопереробний завод 1,3 мільйона тонн нафти.
Зазначимо, що перші танкери із нафтою очікують прийняти в Одесі у лютому.
Довідка УНН: Кременчуцький нафтопереробний завод — найбільше підприємство з виробництва нафтопродуктів в Україні. Завод має важливе стратегічне значення для України як одне з джерел створення стратегічного запасу нафтопродуктів і забезпечує понад 30% всього українського ринку. На сьогоднішній день завод переробляє 7 тисяч тонн нафти за добу.