"Нафтогаз" повідомив про поставку азербайджанської нафти на Кременчуцький НПЗ

Таким чином, трубопровід “Одеса-Кременчук”, який раніше простоював, знову запрацює. Загалом заплановано доставити на Кременчуцький нафтопереробний завод 1,3 мільйона тонн нафти.

Зазначимо, що перші танкери із нафтою очікують прийняти в Одесі у лютому.

Довідка УНН: Кременчуцький нафтопереробний завод — найбільше підприємство з виробництва нафтопродуктів в Україні. Завод має важливе стратегічне значення для України як одне з джерел створення стратегічного запасу нафтопродуктів і забезпечує понад 30% всього українського ринку. На сьогоднішній день завод переробляє 7 тисяч тонн нафти за добу.