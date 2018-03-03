"Нафтогаз" пока не получил от "Газпрома" документов о расторжении газовых контрактов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" до сих пор не получил от российского ПАО "Газпром" никаких документов относительно намерения расторгнуть контракты на поставку и транзит газа. Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании.
"Нафтогаз" пока не получил от ПАО "Газпром" никаких документов относительно намерения расторгнуть контракты на поставку и транзит газа. Действующие контракты не предусматривают возможности их расторжения в одностороннем порядке", - говорится в сообщении.
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При этом "Нафтогаз" поздравил предложение МИД Украины и Еврокомиссии о проведении переговоров для выполнения решений Стокгольмского арбитража в трехстороннем формате Украина-Россия-ЕС. "Компания готова присоединиться к таким переговорам в ближайшее удобное для всех сторон время", - указали в компании.
Также указано, что по состоянию на утро субботы украинская газотранспортная система полностью сбалансирована и работает в штатном режиме. "Сейчас падение давления в магистральной системе газопроводов, возникшее из-за несоблюдения "Газпромом" контрактов как на поставку, так и транзит газа по территории Украины, полностью остановлено благодаря увеличению объемов импорта газа с европейского направления", - отметили в НАК.
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"Украинская газотранспортная система продолжает обеспечивать транзит российского газа европейским потребителям, несмотря на систематические нарушения российской стороной контрактных нормативов давления в системе. За 1 марта в страны ЕС и Молдовы было протранзитовано 257 млн куб. м, за 2 марта - 265 млн куб. м, за 3 марта - 264 млн куб. м газа (по оперативным данным)", - добавили в компании.
При этом "Газпром" не поставил "Нафтогазу" 18 млн куб. м газа в сутки, за которые НАК внес предоплату, что создало критическую ситуацию с поставками газа для населения Украины, заявили в компании.
Напомним, в Минэнергоугля заверили, что ситуация с газоснабжением некритична.
Как сообщал УНН, в "Газпроме" сообщили, что не будут восстанавливать поставки газа в Украину с марта.
А 2 марта заявили, что вынуждены начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.
В Украине начал действовать спецрежим в энергетике.