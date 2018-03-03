"Нафтогаз" пока не получил от "Газпрома" документов о расторжении газовых контрактов

КИЕВ. 3 марта. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" до сих пор не получил от российского ПАО "Газпром" никаких документов относительно намерения расторгнуть контракты на поставку и транзит газа. Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании.