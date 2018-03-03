"Нафтогаз" досі не отримав від "Газпрому" документів щодо розірвання газових контрактів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. НАК "Нафтогаз України" наразі не отримав від російського ПАТ "Газпром" жодних документів стосовно наміру розірвати контракти на постачання та транзит газу. Про це УНН повідомили у прес-службі компанії.
"Нафтогаз" наразі не отримав від ПАТ "Газпром" жодних документів стосовно наміру розірвати контракти на постачання та транзит газу. Діючі контракти не передбачають можливості їх розірвання в односторонньому порядку", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент заявив, що Росія засвідчила, що вона є ненадійним постачальником газу
При цьому "Нафтогаз" привітав пропозицію МЗС України та Єврокомісії щодо проведення переговорів для виконання рішень Стокгольмського арбітражу у тристоронньому форматі Україна-Росія-ЄС. "Компанія готова долучитися до таких переговорів у найближчий зручний для усіх сторін час", - вказали у компанії.
Також вказано, що станом на ранок суботи українська газотранспортна система повністю збалансована і працює в штатному режимі. "Наразі падіння тиску в магістральній системі газопроводів, що виникло через недотримання "Газпромом" контрактів як на постачання, так і транзит газу територією України, повністю зупинено завдяки збільшенню обсягів імпорту газу з європейського напрямку", - зазначили у НАК.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Країни ЄС забезпечили постачання газу в Україну
"Українська газотранспортна система продовжує забезпечувати транзит російського газу до європейських споживачів, незважаючи на систематичні порушення російською стороною контрактних нормативів тиску у системі. За 1 березня до країн ЄС та Молдови було протранзитовано 257 млн куб. м, за 2 березня – 265 млн куб. м, за 3 березня – 264 млн куб. м газу (за оперативними даними)", - додали у компанії.
При цьому "Газпром" не поставив "Нафтогазу" 18 млн куб. м газу на добу, за які НАК вніс передоплату, що створило критичну ситуацію з постачанням газу для населення України, заявили у компанії.
Нагадаємо, у Міненерговугілля запевнили, що ситуація з газопостачанням некритична.
Як повідомляв УНН, у "Газпромі" повідомили, що не будуть відновлювати поставки газу в Україну з березня.
А 2 березня заявили, що змушені почати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України" на поставку і транзит газу.
В Україні почав діяти спецрежим в енергетиці.