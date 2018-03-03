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"Нафтогаз" досі не отримав від "Газпрому" документів щодо розірвання газових контрактів

"Нафтогаз" досі не отримав від "Газпрому" документів щодо розірвання газових контрактів

Київ • УНН

 • 10335 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. НАК "Нафтогаз України" наразі не отримав від російського ПАТ "Газпром" жодних документів стосовно наміру розірвати контракти на постачання та транзит газу. Про це УНН повідомили у прес-службі компанії.

"Нафтогаз" наразі не отримав від ПАТ "Газпром" жодних документів стосовно наміру розірвати контракти на постачання та транзит газу. Діючі контракти не передбачають можливості їх розірвання в односторонньому порядку", - йдеться у повідомленні.

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При цьому "Нафтогаз" привітав пропозицію МЗС України та Єврокомісії щодо проведення переговорів для виконання рішень Стокгольмського арбітражу у тристоронньому форматі Україна-Росія-ЄС. "Компанія готова долучитися до таких переговорів у найближчий зручний для усіх сторін час", - вказали у компанії.

Також вказано, що станом на ранок суботи українська газотранспортна система повністю збалансована і працює в штатному режимі. "Наразі падіння тиску в магістральній системі газопроводів, що виникло через недотримання "Газпромом" контрактів як на постачання, так і транзит газу територією України, повністю зупинено завдяки збільшенню обсягів імпорту газу з європейського напрямку", - зазначили у НАК.

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"Українська газотранспортна система продовжує забезпечувати транзит російського газу до європейських споживачів, незважаючи на систематичні порушення російською стороною контрактних нормативів тиску у системі. За 1 березня до країн ЄС та Молдови було протранзитовано 257 млн куб. м, за 2 березня – 265 млн куб. м, за 3 березня – 264 млн куб. м газу (за оперативними даними)", - додали у компанії.

При цьому "Газпром" не поставив "Нафтогазу" 18 млн куб. м газу на добу, за які НАК вніс передоплату, що створило критичну ситуацію з постачанням газу для населення України, заявили у компанії.

Нагадаємо, у Міненерговугілля запевнили, що ситуація з газопостачанням некритична.

Як повідомляв УНН, у "Газпромі" повідомили, що не будуть відновлювати поставки газу в Україну з березня.

А 2 березня заявили, що змушені почати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України" на поставку і транзит газу.

В Україні почав діяти спецрежим в енергетиці.

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