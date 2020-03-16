Нефть марки Brent подешевела на 3%
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в понедельник утром упали в цене до 32,52 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 3,93%.
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При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 30,98 доллара за баррель, потеряв 2,36%.
Добавим, мировой рынок нефти в начале прошлой недели, 9 марта, пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. Так, падение цен на нефть произошло после заявления Саудовской Аравии о планах значительно нарастить добычу нефти и предложить клиентам значительную скидку. Соответствующее решение Саудовская Аравия приняла после провала переговоров ОПЕК с другими добывающими странами, прежде всего с Россией.