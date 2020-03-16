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Нафта марки Brent подешевшала на 3%

Нафта марки Brent подешевшала на 3%

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у понеділок зранку впали в ціні до 32,52 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:04, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 3,93%.

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При цьому ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 30,98 долара за барель, втративши 2,36%.

Додамо, світовий ринок нафти на початку минулого тижня, 9 березня, пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Так, падіння цін на нафту сталося після заяви Саудівської Аравії про плани значно наростити видобуток нафти і запропонувати клієнтам значну знижку. Відповідне рішення Саудівська Аравія ухвалила після провалу переговорів ОПЕК з іншими видобувними країнами, перш за все з Росією.

Українські Національні Новини

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