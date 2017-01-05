Чрезвычайное положение объявили в Германии из-за урагана
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В Германии из-за урагана объявили чрезвычайное положение. Об этом сообщает DW, передает УНН.
Так, на севере Германии, в федеральных землях Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург-Передняя Померания объявили режим чрезвычайного положения из-за ураганного ветра.
Отметим, в городах Любек, Росток, Варнемюнде и Висмар вечером в среду, 4 января, были зафиксированы подтопления и повреждены десятки зданий. В Любеке менее 8 автомобилей извлекли из затопленных территорий. Пешеходные подходы к центральным районам городов перекрыты.
Как отмечается, наводнение может стать крупнейшим за последние 10 лет.
Метеорологи не исключают, что уровень воды в городах поднимется еще на 10 сантиметров. В Любеке, Висмаре и Ростоке уровень уже превысил норму более чем на полтора метра. При этом ураганный ветер немного утих. На острове Рюген один из районов коммуны Гагер оказался отрезанным от остального острова. Еще в одном немецком острове - Узедома - повреждение оказались более существенными.
На востоке и юге страны не исключены сильные снегопады и ливни с градом. При этом в пятницу, 6 февраля, в Германии ожидаются морозы до минус 7 градусов, а в горах - до минус 20.