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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 110067 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Чрезвычайники предупредили о снеголавинной опасности в трех областях Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Из-за ухудшения погодных условий 18 апреля на Закарпатье, Львовщине и Ивано-Франковщине ожидается снеголавинная опасность второго уровня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационную страницу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Цитата

“По данным Укргидрометцентра, умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) сохраняется 18 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей и в середньогiрьи Львовской области”, — говорится в сообщении.

Напомним

Сегодня, 18 апреля, в Карпатах ожидается мокрый снег. Ночью возможные заморозки на почве в некоторых регионах страны.

Украинские Национальные Новости

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