Чрезвычайники предупредили о снеголавинной опасности в трех областях Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Из-за ухудшения погодных условий 18 апреля на Закарпатье, Львовщине и Ивано-Франковщине ожидается снеголавинная опасность второго уровня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационную страницу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Цитата
“По данным Укргидрометцентра, умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) сохраняется 18 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей и в середньогiрьи Львовской области”, — говорится в сообщении.
Напомним
Сегодня, 18 апреля, в Карпатах ожидается мокрый снег. Ночью возможные заморозки на почве в некоторых регионах страны.