Надзвичайники попередили про сніголавинну небезпеку в трьох областях України

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"За даними УкрГідрометцентру, помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) зберігається 18 квітня на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей та у середньогiр'ї Львівської області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Сьогодні, 18 квітня, в Карпатах очікується мокрий сніг. Вночі можливі заморозки на ґрунті в деяких регіонах країни.