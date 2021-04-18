Надзвичайники попередили про сніголавинну небезпеку в трьох областях України

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Через погіршення погодних умов 18 квітня на Закарпатті, Львівщині та Івано-Франківщині очікується сніголавинна небезпека другого рівня. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформаційну сторінку Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Цитата

"За даними УкрГідрометцентру, помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) зберігається 18 квітня на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей та у середньогiр'ї Львівської області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Сьогодні, 18 квітня, в Карпатах очікується мокрий сніг. Вночі можливі заморозки на ґрунті в деяких регіонах країни.

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