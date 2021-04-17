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В Карпатах мокрий сніг, а деяких регіонах заморозки на ґрунті: прогноз погоди на 18 квітня

В Карпатах мокрий сніг, а деяких регіонах заморозки на ґрунті: прогноз погоди на 18 квітня

Київ • УНН

 • 18725 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Завтра, 18 квітня, в Карпатах очікується мокрий сніг. Вночі можливі заморозки на ґрунті в деяких регіонах країни. Про це УНН повідомили в Укргідрометеоцентрі.

Деталі

Вночі 18 квітня у західних, центральних, південних та східних областях на поверхні грунту заморозки 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).

Загалом, у неділю, буде хмарно з проясненнями.

У північних областях, на Прикарпатті та Закарпатті місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів. У західній частині місцями туман. Вітер слабкий.

Температура вночі 2-7° тепла, у західних, центральних, південних та східних областях на поверхні грунту заморозки 0-5°, вдень 10-15° тепла, в Карпатах 1-4° тепла

Погода у Києві

У столиці, за даними синоптиків, буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер слабкий. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 11-13°.

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