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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 76133 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 130046 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 185263 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 187093 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 271934 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 314690 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157099 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142933 просмотра

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Актуальное
В Карпатах мокрый снег, а в некоторых регионах заморозки на почве: прогноз погоды на 18 апреля

В Карпатах мокрый снег, а в некоторых регионах заморозки на почве: прогноз погоды на 18 апреля

Киев  •  УНН

 • 18722 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Завтра, 18 апреля, в Карпатах ожидается мокрый снег. Ночью возможны заморозки на почве в некоторых регионах страны. Об этом УНН сообщили в Укргидрометеоцентре.

Детали

Ночью 18 апреля в западных, центральных, южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-5 ° (І уровень опасности, желтый).

В целом, в воскресенье, будет облачно с прояснениями.

В северных областях, в Прикарпатье и Закарпатье местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. В западной части местами туман. Ветер слабый.

Температура ночью 2-7° тепла, в западных, центральных, южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 10-15° тепла, в Карпатах 1-4° тепла.

Погода в Киеве

В столице, по данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер слабый. Температура ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.

Украинские Национальные Новости

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