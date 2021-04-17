В Карпатах мокрый снег, а в некоторых регионах заморозки на почве: прогноз погоды на 18 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Завтра, 18 апреля, в Карпатах ожидается мокрый снег. Ночью возможны заморозки на почве в некоторых регионах страны. Об этом УНН сообщили в Укргидрометеоцентре.
Детали
Ночью 18 апреля в западных, центральных, южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-5 ° (І уровень опасности, желтый).
В целом, в воскресенье, будет облачно с прояснениями.
В северных областях, в Прикарпатье и Закарпатье местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. В западной части местами туман. Ветер слабый.
Температура ночью 2-7° тепла, в западных, центральных, южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 10-15° тепла, в Карпатах 1-4° тепла.
Погода в Киеве
В столице, по данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер слабый. Температура ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.