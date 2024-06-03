Надеюсь на плодотворное сотрудничество: Зеленский поздравил Шейнбаум с победой на президентских выборах в Мексике

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Клаудию Шенбаум с убедительной победой на президентских выборах в Мексике, а также выразил надежду на на плодотворное сотрудничество и укрепление двусторонних отношений, передает УНН.

Желаю новоизбранной Президентке успехов в должности и выражаю наилучшие пожелания Мексике относительно дальнейшего роста благосостояния, безопасности и экономических возможностей для каждой семьи и всей страны, а также по укреплению ее глобального лидерства. Надеюсь на плодотворное сотрудничество и дальнейшее укрепление украинско-мексиканских отношений - сообщил Зеленский.

Президент уверен, что Мексика может играть значительную роль в глобальных усилиях, направленных на достижение справедливого и длительного мира в Украине, а также на восстановление полной силы Устава ООН во всем мире.

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Кандидат от правящей коалиции в Мексике Клаудия Шейнбаум уверенно одержала победу на выборах президента страны.