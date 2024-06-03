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Сподіваюся на плідну співпрацю: Зеленський привітав Шейнбаум з перемогою на президентських виборах у Мексиці

Київ • УНН

 • 25969 перегляди

Президент упевнений, що Мексика може відігравати значну роль у глобальних зусиллях, спрямованих на досягнення справедливого й тривалого миру в Україні, а також на відновлення повної сили Статуту ООН у всьому світі.

Президент України Володимир Зеленський привітав Клаудію Шейнбаум з переконливою перемогою на президентських виборах у Мексиці, а також висловив сподівання на на плідну співпрацю та зміцнення двосторонніх відносин, передає УНН.

Бажаю новообраній Президентці успіхів на посаді та висловлюю найкращі побажання Мексиці щодо подальшого зростання добробуту, безпеки й економічних можливостей для кожної сім’ї та всієї країни, а також щодо зміцнення її глобального лідерства. Сподіваюся на плідну співпрацю та подальше зміцнення українсько-мексиканських відносин 

- повідомив Зеленський.

Президент упевнений, що Мексика може відігравати значну роль у глобальних зусиллях, спрямованих на досягнення справедливого й тривалого миру в Україні, а також на відновлення повної сили Статуту ООН у всьому світі.

Додамо

Кандидат від правлячої коаліції у Мексиці Клаудія Шейнбаум упевнено перемогла на виборах президента країни.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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