Сподіваюся на плідну співпрацю: Зеленський привітав Шейнбаум з перемогою на президентських виборах у Мексиці
Київ • УНН
Президент упевнений, що Мексика може відігравати значну роль у глобальних зусиллях, спрямованих на досягнення справедливого й тривалого миру в Україні, а також на відновлення повної сили Статуту ООН у всьому світі.
Президент України Володимир Зеленський привітав Клаудію Шейнбаум з переконливою перемогою на президентських виборах у Мексиці, а також висловив сподівання на на плідну співпрацю та зміцнення двосторонніх відносин, передає УНН.
Бажаю новообраній Президентці успіхів на посаді та висловлюю найкращі побажання Мексиці щодо подальшого зростання добробуту, безпеки й економічних можливостей для кожної сім’ї та всієї країни, а також щодо зміцнення її глобального лідерства. Сподіваюся на плідну співпрацю та подальше зміцнення українсько-мексиканських відносин
Президент упевнений, що Мексика може відігравати значну роль у глобальних зусиллях, спрямованих на досягнення справедливого й тривалого миру в Україні, а також на відновлення повної сили Статуту ООН у всьому світі.
Додамо
Кандидат від правлячої коаліції у Мексиці Клаудія Шейнбаум упевнено перемогла на виборах президента країни.