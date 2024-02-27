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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Над Брянщиной сбили два дрона

Над Брянщиной сбили два дрона

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 03:22  •  9115 просмотра

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Сообщается, что 27 февраля два беспилотника, которые якобы пытались атаковать объекты в Брянской области России, были сбиты средствами противовоздушной обороны без жертв и разрушений.

В Брянской области России в ночь на 27 февраля якобы сбили два беспилотника. Об этом сообщил российский губернатор Александр Богомаз, передает УНН.

Детали

Отмечается, что БПЛА попытались атаковать объекты на территории Клинцовского района Брянщины.

Как пишет губернатор, два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами российской ПВО.

Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Традиционно Россия обвинила Украину в пуске дронов.

В России под Брянском силы ПВО сбили дрон20 февраля 2024, 00:40 • 28229 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
ukrainaУкраина
Над Брянщиною збили два дрони
Two drones shot down over Bryansk region
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Над Брянщиной сбили два дрона

Сообщается, что 27 февраля два беспилотника, которые якобы пытались атаковать объекты в Брянской области России, были сбиты средствами противовоздушной обороны без жертв и разрушений.

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