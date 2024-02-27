Над Брянщиной сбили два дрона
Киев • УНН
Сообщается, что 27 февраля два беспилотника, которые якобы пытались атаковать объекты в Брянской области России, были сбиты средствами противовоздушной обороны без жертв и разрушений.
В Брянской области России в ночь на 27 февраля якобы сбили два беспилотника. Об этом сообщил российский губернатор Александр Богомаз, передает УНН.
Детали
Отмечается, что БПЛА попытались атаковать объекты на территории Клинцовского района Брянщины.
Как пишет губернатор, два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами российской ПВО.
Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Традиционно Россия обвинила Украину в пуске дронов.
В России под Брянском силы ПВО сбили дрон20 февраля 2024, 00:40 • 28229 просмотров
Над Брянщиной сбили два дрона
Сообщается, что 27 февраля два беспилотника, которые якобы пытались атаковать объекты в Брянской области России, были сбиты средствами противовоздушной обороны без жертв и разрушений.
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