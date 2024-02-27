Над Брянщиною збили два дрони
Київ • УНН
Повідомляється, що 27 лютого два безпілотники, які нібито намагалися атакувати об'єкти в Брянській області Росії, були збиті засобами протиповітряної оборони без жертв і руйнувань.
У Брянській області Росії у ніч на 27 лютого нібито збили два безпілотники. Про це повідомив російський губернатор Олександр Богомаз, передає УНН.
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Зазначається, що БПЛА спробували атакувати об'єкти на території Клинцівського району Брянщини.
Як пише губернатор, два безпілотні літальні апарати літакового типу знищені силами російської ППО.
Постраждалих та руйнувань немає. На місці працюють оперативні та екстрені служби.
Традиційно Росія звинуватила Україні у пуску дронів.
У Росії під Брянськом сили ППО збили дрон20.02.24, 02:40 • 30222 перегляди