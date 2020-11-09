Начальница горздрава Одессы Елена Якименко задекларировала больше 5 млн грн, квартиры, драгметаллы и внедорожник

Старикам тут не место

В начале октября глава благотворительного фонда “Корпорация монстров” Катерина Ножевникова сообщила: больницы перестали принимать больных COVID-19 из группы риска — людей преклонного возраста и носителей сопутствующих заболеваний.

“В нашем городе стариков отправляют умирать”, — заявила Ножевникова.

По ее данным, в госпитализации отказывает городская клиническая больница № 5, а Еврейская и ГКБ № 10 не принимают пациентов без ПЦР-тестов. При этом в госпитализации отказывают даже после сообщений об освободившихся койках.

“Днем департамент городского здравоохранения рапортовал, что освободилось 18 мест мужских и 16 женских в инфекционке и 15 — в пятой. И сообщили, что я панику развожу. Два часа 78-летнего пациента с сатурацией 78 не смогли никуда пристроить, „скорая“ обзвонила всех и вернула пациента домой... Объясните мне, что делать? Места закончились, не успев начаться? Для чего это все делается? Это уже просто диверсия какая-то”, — написала волонтер в facebook.

По данным Минздрава, к настоящему моменту Одесса поднялась на четвертое место в Украине по числу новых случаев COVID-19. Безуспешная борьба с пандемией обошлась городскому бюджету уже в свыше 300 млн грн.

Где лаборатория?

Весной горздрав под руководством Елены Якименко анонсировал открытие ПЦР-лаборатории, запланированное на начало лета. Затем у Якименко перенесли открытие на конец июня, а затем — на ноябрь. По состоянию на первую декаду лаборатории в городе так и не появилось. Сейчас исследования проводят лабораторный центр Минздрава и лаборатория противочумного института. С наплывом больных они едва справляются.

Якименко пытается переложить ответственность за срыв дедлайна строительства на Минздрав: мол, лаборатория была готова, но комиссия министерства в последний момент поменяла техзадание. Однако, по данным близких к Одесскому горсовету источников, открытие лаборатории перенесли из-за нарушений при вводе в эксплуатацию.

“В городе поговаривают, что в этом и состоит замысел горздрава: за бонусы обеспечить частные лаборатории пациентами, которым некуда больше пойти”, — пишет Gazeta.ua.

Борьба с пандемией в Одессе настолько нерезультативна, что в СМИ все чаще стали появляться сообщения о готовящемся увольнении Якименко с должности. К тому же претензии к ней копились задолго до COVID-19.

“Все идет к тому, что в случае победы Труханова во втором туре горздрав ожидает перезапуск и новый директор, кандидатуру которого уже подыскивают”, — сообщает Gordon.ua.

Горздрав не виноват

Максим Степанов — нынешний министр здравоохранения, а в прошлом глава Одесской ОДА — вступился за своих коллег. Говорит, заявления о нехватке коек в Одессе — “зрада” и “нагнетание ситуации”.

“Мы разворачиваем дополнительные койки в больницах, которые местная власть дает под расширение. Конечно, поскольку система большая, в тех или иных случаях возникают какие-то трудности. Но мы решаем это сразу по мере того, как они возникают. Но медицинская помощь тем людям, которые в этом нуждаются, предоставляется в полном объеме”, — уверен Степанов.

В самом горздраве на критику не реагируют. На своей facebook-странице департамент ежедневно отчитывается о числе госпитализированных и предупреждает об опасности самолечения. За две недели до “зрады” бессменная глава горздрава Елена Якименко сетовала на самих пациентов. По ее словам, они “агрессивно” настаивают на пребывании в стационаре, отказываются выписываться, а порой выдают себя за одесситов, ими не являясь, лишь бы оказаться в одесской инфекционке. Зря нагружают больницу, да еще и статистику городу портят. “К нам поступил человек с Парковой улицы. Когда начали разбираться, оказалось, что он с Парковой, но из Черноморска. И таких случаев немало”, — сказала Якименко.

Публикация с заявлением чиновницы вызвала бурное негодование в комментариях на популярном городском сайте Думская. Одесситы пишут: лечиться дома не за что и страшно, поскольку состояние может ухудшиться до критического в любую минуту. Называют горздрав “бандой” и советуют “спасать людей, а не статистику подгонять”.

“Святая Екатерина” и несвятая Елена

Неудовлетворительная подготовка к COVID-19 — не единственная претензия к Елене Якименко, которая в Одессе и есть горздрав. Она возглавляет департамент в общей сложности 14-й год. В 1999-м ее назначил скандальный мэр Руслан Боделан, его сменщик Эдуард Гурвиц сохранил в должности и только Алексей Костусев уволил — в 2010 году. Второй заход Якименко в горздрав состоялся при Геннадии Труханове в 2018 году и длится до сих пор.

В марте этого года общественники требовали отправить Якименко в отставку — за уничтожение кардиоклиники в парке Шевченко ради аренды помещений, лоббирование интересов частной фирмы на тендерах и “завал” городской программы “Здоровье”, которая предусматривала бесплатную помощь сердечникам.

Необъяснимую симпатию Елена Якименко испытывает, в частности, к клинике “Святая Екатерина”. Общественники предлагали помочь купить аппарат для диагностирования онкологии в городскую больницу за 12 млн грн. Вместо этого город закупил за несколько десятков миллионов услуги у “Святой Екатерины”. Эта же клиника начала оказывать экстренную медицинскую помощь воспитанникам детских садов и школ, за что получит от департамента образования свыше 6 млн грн.

Тендеры горздрава, в которых “Святая Екатерина” проигрывала, обязательно отменяются и проводятся заново. Например, так было с тендером на 7,7 млн грн в январе 2019 года и тендером на 3,7 млн грн в апреле того же года. “Как только „Екатерина“ не выиграла торги — отменяли тендеры и закрывали деньги. Программа по коронарному синдрому поэтому вместо года действовала в лучшем случае треть. Бесплатная помощь сердечникам не оказывалась...”, — рассказала активистка Ирина Потоцкая. По ее информации, городским кардиологам поступила “вказивка” отправлять пациентов на платные операции в “Святую Екатерину”.

Золото-бриллианты

У Елены Якименко нет зарегистрированного бизнеса. Всю жизнь она работает либо на госслужбе, либо занимается научно-преподавательской деятельностью. Ни то, ни другое прибыльными профессиями не назовешь. Но декларация свидетельствует об обратном.

За 2019 год глава скромного горздрава Елена Якименко задекларировала в общей сложности 2 квартиры (по 78 и 92,8 кв м), дом (245,2 кв м), 5 земельных участков (общая площадь 1,7 тыс. кв м), паркоместо и гараж. Еще два дома — площадью 283,6 и 87,8 кв м — на стадии строительства. На супруга — Владимира Ольшевского — записана одна квартира на 56,5 кв м.

Кроме недвижимости, в собственности Елены Якименко — ювелирные изделия с драгоценными камнями (стоимость не указана) и внедорожник Toyota RAV 4 hybrid AWD 2017 года за 1 млн грн.

Согласно декларации, в 2019 году Елена Якименко получила в горсовете 514 тыс. грн зарплаты, еще 57 тыс. грн — в Одесском медуниверситете, в котором преподает по совместительству, и 71 тыс. грн пенсии. Ее супруг — также работающий пенсионер: заработал на таможне 170 тыс. грн и получил 150 тыс. грн пенсии.

Наличными семейство хранит более 5 млн в гривневом эквиваленте. Счета открыты в 9 банках. В декларации указан лишь один депозит — 3,4 тыс. долл. Как преподавательством и госслужбой накопить 5 млн грн и накупить недвижимости, которой хватит, чтобы заселить всю семью, включая внуков, — вопрос. Елена Якименко пересидела трех мэров и крепко держится за кресло. Раскачать его оказался способен только COVID-19.