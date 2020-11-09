Начальница горздрава Одессы Елена Якименко задекларировала больше 5 млн грн, квартиры, драгметаллы и внедорожник

ukru
Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 12288 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 68887 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 55747 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 100280 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 75189 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 89352 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 101145 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101042 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101040 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114400 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

4 марта, 05:03 • 106632 просмотра
Китай ответил США новыми пошлинами: что попало под удар

Китай ответил США новыми пошлинами: что попало под удар

4 марта, 05:48 • 35107 просмотра
Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

4 марта, 08:00 • 58937 просмотра
Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

4 марта, 08:47 • 40940 просмотра
россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

09:14 • 79929 просмотра
публикации
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

13:46 • 68887 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

12:57 • 100280 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 368234 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 319616 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 473328 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 11790 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 125962 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 203640 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 230682 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 209587 просмотра
Актуальное
Начальница горздрава Одессы Елена Якименко задекларировала больше 5 млн грн, квартиры, драгметаллы и внедорожник

Начальница горздрава Одессы Елена Якименко задекларировала больше 5 млн грн, квартиры, драгметаллы и внедорожник

Киев  •  УНН

 • 88835 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Ситуация в одесском здравоохранении становится все более апокалипсической. Волонтеры и активисты утверждают: городские больницы отказываются принимать пациентов с COVID-19. По состоянию на девятый месяц пандемии выяснилось, что в городе критически не хватает коек. Министр здравоохранения Степанов защищает подчиненных и называет общественный резонанс “зрадой”. Глава горздрава Елена Якименко и вовсе сваливает ответственность на пациентов. Говорит, они “нелегалы” и “псевдобольные”, которые слишком настырно добиваются госпитализации, передает УНН.

Старикам тут не место

В начале октября глава благотворительного фонда “Корпорация монстров” Катерина Ножевникова сообщила: больницы перестали принимать больных COVID-19 из группы риска — людей преклонного возраста и носителей сопутствующих заболеваний.

“В нашем городе стариков отправляют умирать”, — заявила Ножевникова.

По ее данным, в госпитализации отказывает городская клиническая больница № 5, а Еврейская и ГКБ № 10 не принимают пациентов без ПЦР-тестов. При этом в госпитализации отказывают даже после сообщений об освободившихся койках.

“Днем департамент городского здравоохранения рапортовал, что освободилось 18 мест мужских и 16 женских в инфекционке и 15 — в пятой. И сообщили, что я панику развожу. Два часа 78-летнего пациента с сатурацией 78 не смогли никуда пристроить, „скорая“ обзвонила всех и вернула пациента домой... Объясните мне, что делать? Места закончились, не успев начаться? Для чего это все делается? Это уже просто диверсия какая-то”, — написала волонтер в facebook.

По данным Минздрава, к настоящему моменту Одесса поднялась на четвертое место в Украине по числу новых случаев COVID-19. Безуспешная борьба с пандемией обошлась городскому бюджету уже в свыше 300 млн грн.

Где лаборатория?

Весной горздрав под руководством Елены Якименко анонсировал открытие ПЦР-лаборатории, запланированное на начало лета. Затем у Якименко перенесли открытие на конец июня, а затем — на ноябрь. По состоянию на первую декаду лаборатории в городе так и не появилось. Сейчас исследования проводят лабораторный центр Минздрава и лаборатория противочумного института. С наплывом больных они едва справляются.

Якименко пытается переложить ответственность за срыв дедлайна строительства на Минздрав: мол, лаборатория была готова, но комиссия министерства в последний момент поменяла техзадание. Однако, по данным близких к Одесскому горсовету источников, открытие лаборатории перенесли из-за нарушений при вводе в эксплуатацию.

“В городе поговаривают, что в этом и состоит замысел горздрава: за бонусы обеспечить частные лаборатории пациентами, которым некуда больше пойти”, — пишет Gazeta.ua.

Борьба с пандемией в Одессе настолько нерезультативна, что в СМИ все чаще стали появляться сообщения о готовящемся увольнении Якименко с должности. К тому же претензии к ней копились задолго до COVID-19.

“Все идет к тому, что в случае победы Труханова во втором туре горздрав ожидает перезапуск и новый директор, кандидатуру которого уже подыскивают”, — сообщает Gordon.ua.

Горздрав не виноват

Максим Степанов — нынешний министр здравоохранения, а в прошлом глава Одесской ОДА — вступился за своих коллег. Говорит, заявления о нехватке коек в Одессе — “зрада” и “нагнетание ситуации”.

“Мы разворачиваем дополнительные койки в больницах, которые местная власть дает под расширение. Конечно, поскольку система большая, в тех или иных случаях возникают какие-то трудности. Но мы решаем это сразу по мере того, как они возникают. Но медицинская помощь тем людям, которые в этом нуждаются, предоставляется в полном объеме”, — уверен Степанов.

В самом горздраве на критику не реагируют. На своей facebook-странице департамент ежедневно отчитывается о числе госпитализированных и предупреждает об опасности самолечения. За две недели до “зрады” бессменная глава горздрава Елена Якименко сетовала на самих пациентов. По ее словам, они “агрессивно” настаивают на пребывании в стационаре, отказываются выписываться, а порой выдают себя за одесситов, ими не являясь, лишь бы оказаться в одесской инфекционке. Зря нагружают больницу, да еще и статистику городу портят. “К нам поступил человек с Парковой улицы. Когда начали разбираться, оказалось, что он с Парковой, но из Черноморска. И таких случаев немало”, — сказала Якименко.

Публикация с заявлением чиновницы вызвала бурное негодование в комментариях на популярном городском сайте Думская. Одесситы пишут: лечиться дома не за что и страшно, поскольку состояние может ухудшиться до критического в любую минуту. Называют горздрав “бандой” и советуют “спасать людей, а не статистику подгонять”.

“Святая Екатерина” и несвятая Елена

Неудовлетворительная подготовка к COVID-19 — не единственная претензия к Елене Якименко, которая в Одессе и есть горздрав. Она возглавляет департамент в общей сложности 14-й год. В 1999-м ее назначил скандальный мэр Руслан Боделан, его сменщик Эдуард Гурвиц сохранил в должности и только Алексей Костусев уволил — в 2010 году. Второй заход Якименко в горздрав состоялся при Геннадии Труханове в 2018 году и длится до сих пор.

В марте этого года общественники требовали отправить Якименко в отставку — за уничтожение кардиоклиники в парке Шевченко ради аренды помещений, лоббирование интересов частной фирмы на тендерах и “завал” городской программы “Здоровье”, которая предусматривала бесплатную помощь сердечникам.

Необъяснимую симпатию Елена Якименко испытывает, в частности, к клинике “Святая Екатерина”. Общественники предлагали помочь купить аппарат для диагностирования онкологии в городскую больницу за 12 млн грн. Вместо этого город закупил за несколько десятков миллионов услуги у “Святой Екатерины”. Эта же клиника начала оказывать экстренную медицинскую помощь воспитанникам детских садов и школ, за что получит от департамента образования свыше 6 млн грн.

Тендеры горздрава, в которых “Святая Екатерина” проигрывала, обязательно отменяются и проводятся заново. Например, так было с тендером на 7,7 млн грн в январе 2019 года и тендером на 3,7 млн грн в апреле того же года. “Как только „Екатерина“ не выиграла торги — отменяли тендеры и закрывали деньги. Программа по коронарному синдрому поэтому вместо года действовала в лучшем случае треть. Бесплатная помощь сердечникам не оказывалась...”, — рассказала активистка Ирина Потоцкая. По ее информации, городским кардиологам поступила “вказивка” отправлять пациентов на платные операции в “Святую Екатерину”.

Золото-бриллианты

У Елены Якименко нет зарегистрированного бизнеса. Всю жизнь она работает либо на госслужбе, либо занимается научно-преподавательской деятельностью. Ни то, ни другое прибыльными профессиями не назовешь. Но декларация свидетельствует об обратном.

За 2019 год глава скромного горздрава Елена Якименко задекларировала в общей сложности 2 квартиры (по 78 и 92,8 кв м), дом (245,2 кв м), 5 земельных участков (общая площадь 1,7 тыс. кв м), паркоместо и гараж. Еще два дома — площадью 283,6 и 87,8 кв м — на стадии строительства. На супруга — Владимира Ольшевского — записана одна квартира на 56,5 кв м.

Кроме недвижимости, в собственности Елены Якименко — ювелирные изделия с драгоценными камнями (стоимость не указана) и внедорожник Toyota RAV 4 hybrid AWD 2017 года за 1 млн грн.

Согласно декларации, в 2019 году Елена Якименко получила в горсовете 514 тыс. грн зарплаты, еще 57 тыс. грн — в Одесском медуниверситете, в котором преподает по совместительству, и 71 тыс. грн пенсии. Ее супруг — также работающий пенсионер: заработал на таможне 170 тыс. грн и получил 150 тыс. грн пенсии.

Наличными семейство хранит более 5 млн в гривневом эквиваленте. Счета открыты в 9 банках. В декларации указан лишь один депозит — 3,4 тыс. долл. Как преподавательством и госслужбой накопить 5 млн грн и накупить недвижимости, которой хватит, чтобы заселить всю семью, включая внуков, — вопрос. Елена Якименко пересидела трех мэров и крепко держится за кресло. Раскачать его оказался способен только COVID-19.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы