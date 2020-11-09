Начальниця департаменту охорони здоров'я Одеси Олена Якименко задекларувала понад 5 млн грн, квартири, дорогоцінні метали та позашляховик

Старикам тут не місце

На початку жовтня голова благодійного фонду “Корпорація монстрів” Катерина Ножевнікова повідомила: лікарні перестали приймати хворих на COVID-19 із групи ризику — людей похилого віку та носіїв супутніх захворювань. “У нашому місті стариків відправляють помирати”, — заявила Ножевнікова.

За її даними, в госпіталізації відмовляє міська клінічна лікарня № 5, а Єврейська і МКЛ № 10 не приймають пацієнтів без ПЛР-тестів.

Водночас у госпіталізації відмовляють навіть після повідомлень про звільнені ліжка. “Удень департамент міської охорони здоров’я рапортував, що звільнилися 18 місць чоловічих і 16 жіночих в інфекційці і 15 — у п’ятій. І повідомили, що я паніку розводжу. Дві години 78-річного пацієнта з сатурацією 78 не змогли нікуди прилаштувати, „швидка“ обдзвонила всіх і повернула пацієнта додому... Поясніть мені, що робити? Місця закінчилися, не встигнувши початися? Для чого це все робиться? Це вже просто диверсія якась”, — написала волонтер у facebook.

За даними Міністерства охорони здоров’я, сьогодні Одеса піднялася на четверте місце в Україні за кількістю нових випадків COVID-19. Безуспішна боротьба з пандемією вже коштувала міському бюджету понад 300 млн грн.

Де лабораторія?

Навесні департамент охорони здоров’я Одеси під керівництвом Олени Якименко анонсував відкриття ПЛР-лабораторії, заплановане на початок літа. Потім у Якименко перенесли відкриття на кінець червня, а потім — на листопад. Станом на першу декаду лабораторія в місті так і не з’явилася. Зараз дослідження проводять лабораторний центр МОЗ і лабораторія протичумного інституту. З напливом хворих вони ледь дають собі раду.

Якименко намагається перекласти відповідальність за зрив дедлайну будівництва на МОЗ: мовляв, лабораторія була готова, але комісія міністерства в останню мить змінила техзавдання. Однак, за даними близьких до Одеської міськради джерел, відкриття лабораторії перенесли через порушення при введенні в експлуатацію. “У місті подейкують, що в цьому й полягає задум міського департаменту охорони здоров’я: за бонуси забезпечити приватні лабораторії пацієнтами, яким нікуди більше піти”, — пише Gazeta.ua.

Боротьба з пандемією в Одесі настільки нерезультативна, що в ЗМІ дедалі частіше почали з’являтися повідомлення про підготовку до звільнення Якименко з посади. До того ж претензії до неї накопичувалися задовго до COVID-19. “Усе йде до того, що в разі перемоги Труханова у другому турі міський департамент охорони здоров’я очікує перезапуск і новий директор, кандидатуру якого вже підшукують”, — повідомляє Gordon.ua.

Департамент не винен

Максим Степанов — нинішній міністр охорони здоров’я, а в минулому глава Одеської ОДА — заступився за своїх колег. Каже, заяви про брак ліжок в Одесі — “зрада” і “нагнітання ситуації”. “Ми розгортаємо додаткові ліжка в лікарнях, які місцева влада дає під розширення. Звісно, оскільки система велика, в тих чи інших випадках виникають якісь труднощі. Але ми вирішуємо це одразу по мірі того, як вони виникають. Однак медична допомога тим людям, які її потребують, надається в повному обсязі”, — упевнений Степанов.

У самому міському департаменті охорони здоров’я на критику не реагують. На своїй facebook-сторінці департамент щодня звітує про кількість госпіталізованих і попереджає про небезпеку самолікування. За два тижні до “зради” беззмінна глава міського відділу охорони здоров’я Олена Якименко нарікала на самих пацієнтів. За її словами, вони “агресивно” наполягають на перебуванні в стаціонарі, відмовляються виписуватися, а часом видають себе за одеситів, хоча ними не є, аби опинитися в одеській інфекційній. Дарма навантажують лікарню, та ще й статистику місту псують. “До нас надійшла людина з Паркової вулиці. Коли почали розбиратися, з’ясувалося, що вона з Паркової, але з Чорноморська. І таких випадків чимало”, — сказала Якименко.

Публікація із заявою чиновниці спричинила бурхливе обурення в коментарях на популярному міському сайті Думська. Одесити пишуть: лікуватися вдома нема за що і страшно, оскільки стан може погіршитися до критичного в будь-яку хвилину. Називають міський департамент охорони здоров’я “бандою” і радять “рятувати людей, а не статистику підганяти”.

“Свята Катерина” і несвята Олена

Незадовільна підготовка до COVID-19 — не єдина претензія до Олени Якименко, яка в Одесі і є міським департаментом охорони здоров’я. Вона очолює департамент загалом 14-й рік. У 1999-му її призначив скандальний мер Руслан Боделан, його змінник Едуард Гурвіц зберіг на посаді і тільки Олексій Костусєв звільнив — у 2010 році. Другий захід Якименко в міський департамент охорони здоров’я відбувся за Геннадія Труханова в 2018 році й триває досі.

У березні цього року громадські активісти вимагали відправити Якименко у відставку — за знищення кардіоклініки в парку Шевченка задля оренди приміщень, лобіювання інтересів приватної фірми на тендерах і “завал” міської програми “Здоров’я”, що передбачала безкоштовну допомогу сердечникам.

Незрозумілу симпатію Олена Якименко відчуває, зокрема, до клініки “Свята Катерина”. Громадські активісти пропонували допомогти купити апарат для діагностування онкології в міську лікарню за 12 млн грн. Замість цього місто закупило за кілька десятків мільйонів послуги у “Святої Катерини”. Ця ж клініка почала надавати екстрену медичну допомогу вихованцям дитячих садків і шкіл, за що отримає від департаменту освіти понад 6 млн грн.

Тендери міського відділу охорони здоров’я, в яких “Свята Катерина” програвала, обов’язково скасовуються і проводяться заново. Наприклад, так було з тендером на 7,7 млн грн у січні 2019 року і тендером на 3,7 млн грн у квітні того ж року. “Щойно „Катерина“ не виграла торги — скасовували тендери і закривали гроші. Тому програма з коронарного синдрому замість року діяла в кращому випадку третину. Безкоштовну допомогу сердечникам не надавали...”, — розказала активістка Ірина Потоцька. За її інформацією, міським кардіологам надійшла “вказівка” відправляти пацієнтів на платні операції в “Святу Катерину”.

Золото-діаманти

Олена Якименко не має зареєстрованого бізнесу. Все життя вона працює або на держслужбі, або займається науково-викладацькою діяльністю. Ні те, ні інше прибутковими професіями не назвеш. Але декларація підтверджує протилежне.

За 2019 рік глава скромного міського департаменту охорони здоров’я Олена Якименко задекларувала загалом 2 квартири (по 78 і 92,8 кв м), будинок (245,2 кв м), 5 земельних ділянок (загальна площа 1,7 тис. кв м), паркомісце і гараж. Ще два будинки — площею 283,6 і 87,8 кв м — на стадії будівництва. На чоловіка — Володимира Ольшевського — записана одна квартира на 56,5 кв м.

Крім нерухомості, у власності Олени Якименко — ювелірні вироби з дорогоцінними каменями (вартість не зазначена) і позашляховик Toyota RAV 4 hybrid AWD 2017 року за 1 млн грн.

Згідно з декларацією, в 2019 році Олена Якименко отримала в міськраді 514 тис. грн зарплати, ще 57 тис. грн — в Одеському медуніверситеті, в якому викладає за сумісництвом, і 71 тис. грн пенсії. Її чоловік — також працюючий пенсіонер: заробив на митниці 170 тис. грн і отримав 150 тис. грн пенсії.

Готівкою сімейство зберігає понад 5 млн у гривневому еквіваленті. Рахунки відкриті в 9 банках. У декларації вказано лише один депозит — 3,4 тис. дол. Як викладацькою діяльністю і держслужбою накопичити 5 млн грн і накупити нерухомості, якої вистачить, щоб заселити всю сім’ю, включно з внуками, — питання. Олена Якименко пересиділа трьох мерів і міцно тримається за крісло. Розгойдати його спромігся лише COVID-19.