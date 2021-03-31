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НАБУ взялось проверять обоснованность "тарифов Эзугбая" на грузовые перевозки Укрзализныци

НАБУ взялось проверять обоснованность "тарифов Эзугбая" на грузовые перевозки Укрзализныци

Киев  •  УНН

 • 25810 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Национальное антикоррупционное бюро взялось проверять занижение тарифов на грузовые перевозки "Укрзализныци", которое инициировал в прошлом году экс-директор по коммерческой работе Иракли Эзугбая, сообщает УНН.

Цитата:

"Национальное бюро в рамках полномочий изучает вопрос экономической обоснованности тарифов на грузовые перевозки по железной дороге отдельных классов грузов. На данный момент сведения относительно изложенных в обращении фактов в Единый реестр досудебных расследований не вносились", - сообщили в НАБУ в ответ на запрос УНН.

Детали

В то же время УНН обратился к Специализированной антикоррупционной прокуратуре, отметив, что детективы НАБУ не могут эффективно изучать экономическую обоснованность тарифов за пределами досудебного расследования, без предварительного открытия уголовного производства по данному факту.

Вместе с тем, отдельные детективы НАБУ могут иметь конфликт интересов при расследовании возможных преступлений в "Укрзализныце", поскольку СМИ связывают первого заместителя директора НАБУ Гизо Углаву и детектива Дениса Гюльмагомедова с деятельностью экс-главы правления "Укрзализныци" Владимира Жмака и экс-директора по коммерческой работе Иракли Эзугбая, который и принял решение о занижении тарифов на грузовые перевозки. Все они так или иначе связаны между собой и Михаилом Саакашвили.

Как сообщал УНН, в прошлом году "Укрзализныця" недополучила 7 млрд грн прибыли от грузовых перевозок по сравнению с 2019 годом.

В контексте

В октябре прошлого года НАБУ в лице детектива Дениса Гюльмагомедова подписало меморандум с главой правления "Укрзализныци" Владимиром Жмаком о совместной борьбе с коррупцией. С тех пор НАБУ не выявило ни одной противоправной схемы, в отличие от журналистов, которые сообщили о сомнительных тендерах и схемах занижения тарифов на грузовые перевозки "УЗ" и возможной заинтересованности в этом грузинских компаний "Дженерал контейнер сервисес" и "Рисоил" с орбиты Иракли Эзугбая.

Как стало известно УНН, Эзугбая не проверялся на конфликт интересов, несмотря на то, что "Укрзализныця" подтвердила сотрудничество с его компанией "Дженерал контейнер сервисес", когда он был одним из членов правления. Подробно здесь.

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