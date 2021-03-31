НАБУ взялося перевіряти обґрунтованість "тарифів Езугбая" на вантажні перевезення Укрзалізниці
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Національне антикорупційне бюро взялося перевіряти заниження тарифів на вантажні перевезення “Укрзалізниці”, яке ініціював минулого року ексдиректор з комерційної роботи Іраклі Езугбая, повідомляє УНН.
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“Національне бюро в межах повноважень вивчає питання економічної обгрунтованості тарифів на вантажні перевезення залізницею окремих класів вантажів. Наразі відомості щодо викладених у зверненні фактів до Єдиного реєстру досудових розслідувань не вносилося”, — повідомили в НАБУ у відповідь на запит УНН.
Деталі
Водночас УНН звернувся до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, зауваживши, що детективи НАБУ не можуть ефективно вивчати економічну обґрунтованість тарифів поза межами досудового розслідування, без попереднього відкриття кримінального провадження за цим фактом.
Разом з тим, окремі детективи НАБУ можуть мати конфлікт інтересів під час розслідування ймовірних злочинів в “Укрзалізниці”, оскільки ЗМІ пов’язують першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву та детектива Дениса Гюльмагомедова з діяльністю ексголови правління “Укрзалізниці” Володимира Жмака та ексдиректора з комерційної роботи Іраклі Езугбая, який і ухвалив рішення про заниження тарифів на вантажні перевезення. Усі вони так чи інакше пов’язані між собою та Міхеілом Саакашвілі.
Як повідомляв УНН, минулого року “Укрзалізниця” недоотримала 7 млрд грн прибутку від вантажних перевезень у порівнянні з 2019 роком.
У контексті
У жовтні минулого року НАБУ в особі детектива Дениса Гюльмагомедова підписало меморандум з головою правління “Укрзалізниці” Володимиром Жмаком про спільну боротьбу з корупцією. Відтоді НАБУ не виявило жодну протиправну схему, на відміну від журналістів, які повідомили про сумнівні тендери та схеми заниження тарифів на вантажні перевезення “УЗ” і можливу зацікавленність у цьому грузинських компаній “Дженерал контейнер сервісес” та “Рисоіл” з орбіти Іраклі Езугбая.
Як стало відомо УНН, Езугбая не перевірявся на конфлікт інтересів попри те, що “Укрзалізниця” підтвердила співпрацю з його компанією “Дженерал контейнер сервісес”, коли він був одним із членів правління. Детально тут.