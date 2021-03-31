НАБУ взялося перевіряти обґрунтованість "тарифів Езугбая" на вантажні перевезення Укрзалізниці

ukru
21:00 • 313 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 32825 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 37022 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 86048 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 53561 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 92020 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 115287 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144315 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 183934 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 310085 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

17:01 • 101472 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 97865 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 102008 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 94816 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

17:53 • 86892 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 52942 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 310086 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 244605 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 338308 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 331816 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 62105 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109583 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110423 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107411 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120799 перегляди
Актуальне
НАБУ взялося перевіряти обґрунтованість "тарифів Езугбая" на вантажні перевезення Укрзалізниці

НАБУ взялося перевіряти обґрунтованість "тарифів Езугбая" на вантажні перевезення Укрзалізниці

Київ • УНН

 • 25816 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Національне антикорупційне бюро взялося перевіряти заниження тарифів на вантажні перевезення “Укрзалізниці”, яке ініціював минулого року ексдиректор з комерційної роботи Іраклі Езугбая, повідомляє УНН.

Цитата:

“Національне бюро в межах повноважень вивчає питання економічної обгрунтованості тарифів на вантажні перевезення залізницею окремих класів вантажів. Наразі відомості щодо викладених у зверненні фактів до Єдиного реєстру досудових розслідувань не вносилося”, — повідомили в НАБУ у відповідь на запит УНН.

Деталі

Водночас УНН звернувся до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, зауваживши, що детективи НАБУ не можуть ефективно вивчати економічну обґрунтованість тарифів поза межами досудового розслідування, без попереднього відкриття кримінального провадження за цим фактом.

Разом з тим, окремі детективи НАБУ можуть мати конфлікт інтересів під час розслідування ймовірних злочинів в “Укрзалізниці”, оскільки ЗМІ пов’язують першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву та детектива Дениса Гюльмагомедова з діяльністю ексголови правління “Укрзалізниці” Володимира Жмака та ексдиректора з комерційної роботи Іраклі Езугбая, який і ухвалив рішення про заниження тарифів на вантажні перевезення. Усі вони так чи інакше пов’язані між собою та Міхеілом Саакашвілі.

Як повідомляв УНН, минулого року “Укрзалізниця” недоотримала 7 млрд грн прибутку від вантажних перевезень у порівнянні з 2019 роком. 

У контексті

У жовтні минулого року НАБУ в особі детектива Дениса Гюльмагомедова підписало меморандум з головою правління “Укрзалізниці” Володимиром Жмаком про спільну боротьбу з корупцією. Відтоді НАБУ не виявило жодну протиправну схему, на відміну від журналістів, які повідомили про сумнівні тендери та схеми заниження тарифів на вантажні перевезення “УЗ” і можливу зацікавленність у цьому грузинських компаній “Дженерал контейнер сервісес” та “Рисоіл” з орбіти Іраклі Езугбая.

Як стало відомо УНН, Езугбая не перевірявся на конфлікт інтересів попри те, що “Укрзалізниця” підтвердила співпрацю з його компанією “Дженерал контейнер сервісес”, коли він був одним із членів правління. Детально тут.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79