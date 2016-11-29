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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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НАБУ и ГПУ провели обыски в рамках расследования преступлений против Майдана

Киев • УНН

 • 9283 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и следователи Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины провели более десятка обысков в регионах страны в рамках расследования уголовного производства преступлений против Майдана. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАБУ.

НАБУ и ГПУ провели обыски в рамках расследования преступлений против Майдана

По данным ведомства, сотрудники НАБУ и Генпрокуратуры провели более десятка обысков в регионах страны в рамках расследования уголовного производства по фактам вероятного совершения высшими должностными лицами государства и правоохранительных органов незаконного препятствования проведению собраний, митингов, походов и демонстраций, превышение власти и служебных полномочий, что привело к массовым жертвам среди участников акций протеста и причинение телесных повреждений различной степени тяжести, а также по фактам вероятного незаконного дополнительного материального стимулирования руководством МВД Украины реализации преступных намерений работников правоохранительных органов, задействованных в охране общественного порядка во время акций протеста в период с декабря 2013 года по февраль 2014 года.

Так, следственные действия осуществлялись по месту работы и жительства подозреваемого экс-заместителя начальника Департамента общественной безопасности — начальника управления Министерства внутренних дел Украины, а также других лиц, которые могут быть причастны к совершению указанных правонарушений. В результате обысков правоохранители изъяли огнестрельное оружие, большое количество патронов к нему, компьютерную технику и документы.

Досудебное расследование осуществляется Департаментом специальных расследований ГПУ.

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