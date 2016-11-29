НАБУ и ГПУ провели обыски в рамках расследования преступлений против Майдана

По данным ведомства, сотрудники НАБУ и Генпрокуратуры провели более десятка обысков в регионах страны в рамках расследования уголовного производства по фактам вероятного совершения высшими должностными лицами государства и правоохранительных органов незаконного препятствования проведению собраний, митингов, походов и демонстраций, превышение власти и служебных полномочий, что привело к массовым жертвам среди участников акций протеста и причинение телесных повреждений различной степени тяжести, а также по фактам вероятного незаконного дополнительного материального стимулирования руководством МВД Украины реализации преступных намерений работников правоохранительных органов, задействованных в охране общественного порядка во время акций протеста в период с декабря 2013 года по февраль 2014 года.



Так, следственные действия осуществлялись по месту работы и жительства подозреваемого экс-заместителя начальника Департамента общественной безопасности — начальника управления Министерства внутренних дел Украины, а также других лиц, которые могут быть причастны к совершению указанных правонарушений. В результате обысков правоохранители изъяли огнестрельное оружие, большое количество патронов к нему, компьютерную технику и документы.



Досудебное расследование осуществляется Департаментом специальных расследований ГПУ.