НАБУ та ГПУ провели обшуки в рамках розслідування злочинів проти Майдану

За даними відомства, співробітники НАБУ та Генпрокуратури провели понад десяток обшуків у регіонах країни в рамках розслідування кримінального провадження за фактами ймовірного вчинення вищими службовими особами держави та правоохоронних органів незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, що призвело до масових жертв серед учасників акцій протесту та заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, а також за фактами вірогідного незаконного додаткового матеріального стимулювання керівництвом МВС України реалізації злочинних намірів працівників правоохоронних органів, задіяних в охороні громадського порядку під час акцій протесту у період з грудня 2013 року по лютий 2014 року.

Так, слідчі дії здійснювалися за місцем роботи та проживання підозрюваного екс-заступника начальника Департаменту громадської безпеки — начальника управління Міністерства внутрішніх справ України, а також інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення зазначених правопорушень. В результаті обшуків правоохоронці вилучили вогнепальну зброю, велику кількість набоїв до неї, комп’ютерну техніку та документи.

Досудове розслідування здійснюється Департаментом спеціальних розслідувань ГПУ.