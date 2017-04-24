НАБУ сообщил о подозрении гендиректору ГП "Восток ГОК" - А.Сытник

"На сегодняшний день по этому делу, которое в настоящее время находится на завершающей стадии, установлено пять подозреваемых и идет речь о хищении 17 млн ​​долларов государственного предприятия при осуществлении закупки уранового концентрата по завышенным ценам через австрийскую фирму", - отметил А.Сытник.

А.Ситник добавил, что вчера детективами НАБУ было сообщено подозрение генеральному директору ГП "Восток ГОК".

"Вчера детективами НАБУ было сообщено подозрение генеральному директору ГП "Восток ГОК", и сейчас прокурорами и детективами решается вопрос об избрании прокурорами и детективами отношении него меры пресечения", - добавил он.

20 апреля 2017 сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст. 191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК).

В тот же день детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали второе лицо по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 ( "Создание преступной организации"), ч. 5 ст. 191 ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах было нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. США.