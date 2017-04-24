НАБУ сообщил о подозрении гендиректору ГП "Восток ГОК" - А.Сытник
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Вчера детективами НАБУ было сообщено подозрение генеральному директору ГП "Восток ГОК", который является пятым подозреваемым "по делу Н.Мартыненко". Об этом во время брифинга сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает УНН.
"На сегодняшний день по этому делу, которое в настоящее время находится на завершающей стадии, установлено пять подозреваемых и идет речь о хищении 17 млн долларов государственного предприятия при осуществлении закупки уранового концентрата по завышенным ценам через австрийскую фирму", - отметил А.Сытник.
А.Ситник добавил, что вчера детективами НАБУ было сообщено подозрение генеральному директору ГП "Восток ГОК".
"Вчера детективами НАБУ было сообщено подозрение генеральному директору ГП "Восток ГОК", и сейчас прокурорами и детективами решается вопрос об избрании прокурорами и детективами отношении него меры пресечения", - добавил он.
20 апреля 2017 сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст. 191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК).
В тот же день детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали второе лицо по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 ( "Создание преступной организации"), ч. 5 ст. 191 ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.
По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах было нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. США.