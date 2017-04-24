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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 26711 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91074 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 146669 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112913 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114214 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111108 просмотра

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НАБУ сообщил о подозрении гендиректору ГП "Восток ГОК" - А.Сытник

НАБУ сообщил о подозрении гендиректору ГП "Восток ГОК" - А.Сытник

Киев  •  УНН

 • 9983 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Вчера детективами НАБУ было сообщено подозрение генеральному директору ГП "Восток ГОК", который является пятым подозреваемым "по делу Н.Мартыненко". Об этом во время брифинга сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает УНН.

"На сегодняшний день по этому делу, которое в настоящее время находится на завершающей стадии, установлено пять подозреваемых и идет речь о хищении 17 млн ​​долларов государственного предприятия при осуществлении закупки уранового концентрата по завышенным ценам через австрийскую фирму", - отметил А.Сытник.

А.Ситник добавил, что вчера детективами НАБУ было сообщено подозрение генеральному директору ГП "Восток ГОК".

"Вчера детективами НАБУ было сообщено подозрение генеральному директору ГП "Восток ГОК", и сейчас прокурорами и детективами решается вопрос об избрании прокурорами и детективами отношении него меры пресечения", - добавил он.

20 апреля 2017 сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст. 191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК).

В тот же день детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали второе лицо по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 ( "Создание преступной организации"), ч. 5 ст. 191 ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах было нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. США.

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