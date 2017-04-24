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НАБУ повідомило про підозру гендиректору ДП “Схід ГЗК” – А.Ситник

НАБУ повідомило про підозру гендиректору ДП “Схід ГЗК” – А.Ситник

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Вчора детективами НАБУ було повідомлено підозру генеральному директору ДП “Схід ГЗК”, який є п'ятим підозрюваним "у справі Мартиненка". Про це під час брифінгу повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передає УНН.

"На сьогоднішній день по цій справі, яка на сьогодні знаходиться на завершальній стадії, встановлено п’ять підозрюваних і йде мова про розкрадання 17 млн доларів державного підприємства при здійсненні закупівля уранового концентрату за завищеними цінами через австрійську фірму", - зазначив А.Ситник.

А.Ситник додав, що вчора детективами НАБУ було повідомлено підозру генеральному директору ДП “Схід ГЗК”.

"Вчора детективами НАБУ було повідомлено підозру генеральному директору ДП “Схід ГЗК”, і зараз прокурорами і детективами вирішується питання щодо обрання прокурорами і детективами щодо нього запобіжного заходу", - додав він.

20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка. Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст. 191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ).

Того ж дня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали другу особу за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 (“Створення злочинної організації”), ч. 5 ст. 191 (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”) Кримінального кодексу України.

За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.

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