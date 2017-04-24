НАБУ повідомило про підозру гендиректору ДП “Схід ГЗК” – А.Ситник

"На сьогоднішній день по цій справі, яка на сьогодні знаходиться на завершальній стадії, встановлено п’ять підозрюваних і йде мова про розкрадання 17 млн доларів державного підприємства при здійсненні закупівля уранового концентрату за завищеними цінами через австрійську фірму", - зазначив А.Ситник.

А.Ситник додав, що вчора детективами НАБУ було повідомлено підозру генеральному директору ДП “Схід ГЗК”.

"Вчора детективами НАБУ було повідомлено підозру генеральному директору ДП “Схід ГЗК”, і зараз прокурорами і детективами вирішується питання щодо обрання прокурорами і детективами щодо нього запобіжного заходу", - додав він.

20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка. Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст. 191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ).

Того ж дня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали другу особу за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 (“Створення злочинної організації”), ч. 5 ст. 191 (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”) Кримінального кодексу України.

За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.