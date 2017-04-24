НАБУ передало в САП окончательное подозрение относительно главы ЦИК - А.Сытник

“Сегодня мы передали окончательное подозрение главы ЦИК к Антикоррупционной прокуратуры. Готовы передать коллегам в прокуратуре все доказательства, собранные по этому делу для того, чтобы эта окончательное подозрение было согласовано”, — сообщил А.Сытник.

Как сообщал УНН, 13 декабря прошлого года детективы НАБУ сообщили председателю ЦИК Михаил Охендовский о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ( “Получение взятки в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение”). Указанные статьи действовали на момент совершения преступления. Речь идет о “черной бухгалтерии Партии регионов”.

Однако в марте 2017 председателя Центральной избирательной комиссии Украины Михаила Охендовского объявили пострадавшим в уголовном производстве о действия детективов Национального антикоррупционного бюро Украины к нему.

Впоследствии Генеральная прокуратура Украины закрыла дело, которое было открыто по решению Печерского районного суда Киева, о нарушении САП и НАБУ прав председателя ЦИК Михаила Охендовского.

Как сообщал УНН, следствие по делу М.Охендовского продлен по 13 июня.