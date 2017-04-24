НАБУ передало до САП остаточну підозру щодо голови ЦВК - А.Ситник

“Сьогодні ми передали остаточну підозру голові ЦВК до Антикорупційної прокуратури. Готові передати колегам в прокуратурі всі докази, зібрані по цій справі для того, щоб ця остаточна підозра була погоджена”, — повідомив А.Ситник.

Як повідомляв УНН, 13 грудня минулого року детективи НАБУ повідомили голові ЦВК Михайлу Охендовському про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (“Одержання хабарів у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище”). Вказані статті діяли на момент скоєння злочину. Йдеться про “чорну бухгалтерію Партії регіонів”.

Проте у березні 2017 року голову Центральної виборчої комісії України Михайла Охендовського оголосили потерпілим у кримінальному провадженні про дії детективів Національного антикорупційного бюро України щодо нього.

Згодом Генеральна прокуратура України закрила справу, яку було відкрито за рішенням Печерського районного суду Києва, щодо порушення САП і НАБУ прав голови ЦВК Михайла Охендовського.

Як повідомляв УНН, слідство у справі М.Охендовського продовжено до 13 червня.