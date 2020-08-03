НААН и ее научные учреждения с нарушениями освоили почти 1,6 млрд грн – Счетная палата

"В течение 2018-2019 годах НААН использовала почти 2,4 млрд грн из государственного бюджета (по общему фонду - 775 млн грн, по специальному - 1,6 млрд грн). Эти средства были направлены на 4 бюджетные программы - в сфере научной и организационной деятельности президиума НААН; исследований и научных разработок; поддержки научно-исследовательских хозяйств, а также на сохранение природно-заповедного фонда в биосферном заповеднике "Аскания-Нова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аудиторы установили такие факты расходования бюджетных средств:



с признаками нецелевого использования - 589 млн грн;



с нарушением действующего законодательства - около 15 млн грн;



с нарушением законодательства при проведении закупок - 52 млн грн;



неэффективное управление средствами - почти 1 млн грн.



"Кроме того, непроизводительное использование бюджетных средств Счетная палата оценивает в 3 млн грн, а нерезультативное и неэкономное - по 4 млн грн. При планировании расходов госбюджета были нарушения законодательства на 787 млн грн, а в бухгалтерском учете и финансовой отчетности неправильно и несвоевременно отразили операции на 102 млн грн. Государственный бюджет также потерял около 9 млн грн поступлений вследствие ненадлежащей претензионно-исковой деятельности", - сообщают в Счетной палате.

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В высшем органе аудита сообщили, что НААН ввела процедуру внесения благотворительных взносов подведомственными предприятиями. За два года общий объем взносов составил почти миллион гривен в виде материальных ценностей, бесплатных ремонтно-восстановительных работ в административном здании НААН и средств.

Счетная палата рекомендует отказаться от этой процедуры, так как такие действия могут иметь признаки злоупотребления служебным положением должностными лицами НААН, отмечено в сообщении. Вместе с тем высший орган аудита предлагает усовершенствовать научные учреждения - выделить отдельную бюджетную программу и формировать ее за счет поступлений в специальный фонд части прибыли (до 50%) государственных предприятий НААН.

Результаты аудита свидетельствуют, что научные учреждения НААН в основном занимаются хозяйственной деятельностью, производя и продавая сельскохозяйственные культуры.

"Так, большинство средств (64% - 926 млн грн) за предоставленные услуги учреждения получили и перечислили в специальный фонд госбюджета благодаря своей хозяйственной деятельности, в частности, выращиванию с/х продукции, предоставлению в аренду имущества или его реализацию. При этом основная, научная деятельность, обеспечила менее трети (29%) от 1,5 млрд грн поступлений", - сообщили в Счетной палате.

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Аудиторы пришли к выводу, что результаты научной деятельности учреждений НААН не пользовались спросом среди агропромышленных предприятий, что негативно влияло на формирование специального фонда госбюджета для финансирования этих учреждений.

"Так, количество договоров об использовании объектов права интеллектуальной собственности за последние 10 лет сократилось более чем в три раза. В то же время за последние 5 лет половина научных учреждений (а именно 42 учреждения) таких сделок вообще не заключала. Уровень коммерциализации завершенных научных разработок и их внедрения достаточно низкий, что не способствует инновационному развитию агропромышленного комплекса", - резюмировали в Счетной палате.



Напомним, Счетная палата обнаружила, что более 700 млн грн на ЧАЭС в 2018-2019 годах использовали с нарушениями.