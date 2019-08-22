На взлетной полосе "Антонова" проходит тренировка силовиков к Маршу Достоинства
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. На взлетной полосе завода "Антонов", несмотря на жару, военные и представители других силовых формирований Украины в среду отшлифовывали мастерство строевого шага, отрабатывали сценарий событий и пели гимн - все, чтобы достойно представить свои подразделения на Майдане Независимости 24 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Армия Информ".
Как это происходило - смотрите в фоторепортаже (Фото: Дмитрий Юрченко, Армия Информ).