На злітній смузі "Антонова" проходить тренування силовиків до Ходи Гідності
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. На злітній смузі заводу "Антонов", попри спеку, військові та представники інших силових формувань України у середу відшліфовували майстерність стройового кроку, відпрацьовували сценарій подій та співали гімн – усе, аби гідно представити свої підрозділи на Майдані Незалежності 24 серпня. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Армія Інформ".
Як це відбувалося – дивіться у фоторепортажі (Фото: Дмитро Юрченко, Армія Інформ).