На Житомирщине женщина спасла двух подростков, которые провалились под лед
Киев • УНН
Почтальон спасла двух мальчиков в возрасте 10 и 11 лет из ледяной реки Уж в Коростене, что в Житомирской области. Оба подростка сейчас в безопасности.
Подростки 10 и 11 лет провалились под лед на реке Уж в Коростене. Обоих детей спасла почтальон, которая услышала детские крики, и прибежала на помощь. Впоследствии приехали правоохранители и врачи. Сейчас жизни детей ничего не угрожает. О случае сообщили в МВД и ГСЧС региона, передает УНН.
На Житомирщине двое детей, 10 и 11 лет, провалились под лед. Полиция охраны, спасатели и неравнодушная женщина помогли мальчикам, которые тонули в ледяной воде. Их передали врачам. Сейчас жизни детей ничего не угрожает.
Детали
По данным ГУ ГСЧС в Житомирской области инцидент на реке Уж произошел 7 декабря около 16:00. Именно в это время спасатели получили звонок о том, что двое подростков провалились под лед.
Известно, что под лед провалился младший мальчик. Его товарищ сразу начал звать на помощь взрослых и одновременно помогать другу выбраться из ледяной ловушки. Но он не рассчитал собственные силы и также оказался в воде.
Пока спасатели и скорая ехали на место происшествия, крики детей услышала почтальонка Татьяна, которая живет недалеко от реки.
Взяв собачий поводок у женщины, которая неподалеку выгуливала своего любимца, бросила младшему и из последних сил вытащила его на берег. Далее Татьяна залезла в ледяную воду и помогла старшему подростку добраться ближе к берегу.
По прибытию к месту происшествия бойцов ГСЧС, работник Полиции охраны нес второго мальчика на руках к берегу, где передал его спасателям. Работники ГСЧС донесли обоих ребят к врачам скорой помощи.
Дополнительно
В МВД напомнили правила поведения на водоемах зимой:
- Важно, чтобы дети катались на льду под присмотром взрослых.
- Играть на тонком льду и съезжать на лыжах или на санках с крутого берега на лед - опасно! Из-за резкой нагрузки лед может треснуть.
- Прежде чем ступить на лед водоема, узнайте о толщине ледового покрова с помощью длинной заостренной палки (плишни) или другого подобного предмета, но обязательно легкого, который вы свободно сможете держать в руке.
- Прыгать и бегать по льду, собираться большими группами в одном месте - опасно.
- Катайтесь на коньках только в проверенных и оборудованных местах.
"Берегите себя и своих близких!", - призывают правоохранители.
На Житомирщине женщина спасла двух подростков, которые провалились под лед
Почтальон спасла двух мальчиков в возрасте 10 и 11 лет из ледяной реки Уж в Коростене, что в Житомирской области. Оба подростка сейчас в безопасности.
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