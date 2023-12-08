На Житомирщине женщина спасла двух подростков, которые провалились под лед

Подростки 10 и 11 лет провалились под лед на реке Уж в Коростене. Обоих детей спасла почтальон, которая услышала детские крики, и прибежала на помощь. Впоследствии приехали правоохранители и врачи. Сейчас жизни детей ничего не угрожает. О случае сообщили в МВД и ГСЧС региона, передает УНН.

На Житомирщине двое детей, 10 и 11 лет, провалились под лед. Полиция охраны, спасатели и неравнодушная женщина помогли мальчикам, которые тонули в ледяной воде. Их передали врачам. Сейчас жизни детей ничего не угрожает. - рассказали в МВД.

Детали

По данным ГУ ГСЧС в Житомирской области инцидент на реке Уж произошел 7 декабря около 16:00. Именно в это время спасатели получили звонок о том, что двое подростков провалились под лед.

Известно, что под лед провалился младший мальчик. Его товарищ сразу начал звать на помощь взрослых и одновременно помогать другу выбраться из ледяной ловушки. Но он не рассчитал собственные силы и также оказался в воде.

Пока спасатели и скорая ехали на место происшествия, крики детей услышала почтальонка Татьяна, которая живет недалеко от реки.

Взяв собачий поводок у женщины, которая неподалеку выгуливала своего любимца, бросила младшему и из последних сил вытащила его на берег. Далее Татьяна залезла в ледяную воду и помогла старшему подростку добраться ближе к берегу. - рассказали о действиях женщины в пресс-службе спасателей.

По прибытию к месту происшествия бойцов ГСЧС, работник Полиции охраны нес второго мальчика на руках к берегу, где передал его спасателям. Работники ГСЧС донесли обоих ребят к врачам скорой помощи.

Дополнительно

В МВД напомнили правила поведения на водоемах зимой:

Важно, чтобы дети катались на льду под присмотром взрослых.

Играть на тонком льду и съезжать на лыжах или на санках с крутого берега на лед - опасно! Из-за резкой нагрузки лед может треснуть.

Прежде чем ступить на лед водоема, узнайте о толщине ледового покрова с помощью длинной заостренной палки (плишни) или другого подобного предмета, но обязательно легкого, который вы свободно сможете держать в руке.

Прыгать и бегать по льду, собираться большими группами в одном месте - опасно.



Катайтесь на коньках только в проверенных и оборудованных местах.

"Берегите себя и своих близких!", - призывают правоохранители.