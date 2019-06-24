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На Запорожской АЭС строят хранилище для радиоактивных отходов

Киев • УНН

 • 9552 просмотра

КИЕВ. 24 июня УНН. На Запорожской АЭС началось строительство ангарного хранилища легкого типа, где будут хранить 1300 железобетонных контейнеров с радиоактивными отходами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЗАЭС.

На Запорожской АЭС строят хранилище для радиоактивных отходов

"На протяжении более 30 лет мы собираем радиоактивные отходы со всей атомной станции. И в настоящее время емкость хранилищ, предусмотренные проектом для шести энергоблоков, подходит к концу. Они заполнены где-то на 90 процентов ", - пояснил заместитель начальника цеха дезактивации по эксплуатации и обращения с радиоактивными отходами Сергей Пихтин.

По его словам, согласно проектом, на территории Запорожской АЭС еще в 80-х годах было отведено место для продолжения капитального железобетонного хранилища для хранения радиоактивных отходов (РАО) такого же типа, как и те, что работают сегодня.

Атомщики говорят, что рано или поздно наступит момент, когда РАО необходимо будет вывозить с площадки Запорожской АЭС, так переделали проект капитального хранилища в хранилище легкого типа. В нем размещать РАО уже упакованы в специальные "бочки". Далее их будут составлять в железобетонные контейнеры (один способен вместить сразу четыре "бочки").

Хранилище легкого типа рассчитано на 1300 железобетонных контейнеров. Итак, в целом оно сможет одновременно вместить 5200 контейнеров с отходами.

Площадка для хранилища легкого типа строится непосредственно возле комплекса по переработке РАО. На сегодняшнем этапе работ строители и подрядная организация устанавливают специальные железобетонные сваи, которые станут своеобразной "подушкой" для фундамента. В следующем году начнут строить конструкции стен, ведь хранилище хоть и легкое, но все же закрытого типа.

В будущем под его крышей будет ходить кран, который будет располагать железобетонные контейнеры по утвержденному плану. Ориентировочно этот объект полностью будет сдан в эксплуатацию в 2021 году.

Напомним, энергосистема Украины работает без пяти атомных блоков.

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