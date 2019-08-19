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В Запорожье задержали боевика "ДНР"

В Запорожье задержали боевика "ДНР"

Киев  •  УНН

 • 11685 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В Запорожский области задержали мужчину, который был членом незаконного вооруженного формирования “ДНР”. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Согласно данным спецслужбы, житель Шахтерска, находясь на территории Донецкой области в местах лишения свободы за совершение тяжкого преступления, в апреле 2014 года был освобожден из тюрьмы при условии присоединения к рядам незаконных вооруженных формирований. В Славянске он присоединился к террористической группе под руководством Гиркина (Стрелкова).

Будучи стрелком, он принимал активное участие в захвате административных зданий Славянская, поставке из России на территорию Донецкой области оружия и боеприпасов, выполнял задачи по корректировке артиллерийских обстрелов сил антитеррористической операции, а также с оружием в руках противостоял Вооруженным Силам Украины.

Впоследствии боевик перешел в террористическое подразделение “Боевые коты” 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса народной милиции “ДНР”. Установлено, что в 2017 году на временно неподконтрольной украинской власти территории Донетчины боевика обвинили в разбое и объявлен в розыск так называемыми правоохранительными органами “ДНР”.

В конце июля 2019 года злоумышленник прибыл на территорию Запорожской области, где скрывался у своих родственников, которые переехали в регион с началом боевых действий на Донбассе. Правоохранители задержали бывшего боевика по месту временного проживания.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, в Киевской области разоблачили бывшего боевика “ДНР”.

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