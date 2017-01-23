В Запорожской области изъяли 20 тыс. бутылок контрафактного алкоголя

Правоохранителями осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве относительно незаконной деятельности группы лиц, связанной с приобретением и последующей реализацией контрафактных алкогольных напитков с поддельными марками акцизного налога по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст.ст. 364, 199, 204 УК Украины.

В ходе обысков следователями прокуратуры выявлено и изъято около 20 тыс. бутылок готовой к реализации контрафактной алкогольной продукции, которая реализовывалась через сеть магазинов и кафе рядом с сертифицированными алкогольными напитками, денежные средства и первичную документацию, касающуюся приобретения и реализации данной алкогольной продукции.

Продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия, направленные на привлечение к уголовной ответственности виновных лиц.