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В Запорожской области изъяли 20 тыс. бутылок контрафактного алкоголя

В Запорожской области изъяли 20 тыс. бутылок контрафактного алкоголя

Киев • УНН

 • 5669 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Сотрудники прокуратуры и СБУ изъяли около 20 тыс. бутылок контрафактного алкоголя в Запорожской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

Правоохранителями осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве относительно незаконной деятельности группы лиц, связанной с приобретением и последующей реализацией контрафактных алкогольных напитков с поддельными марками акцизного налога по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст.ст. 364, 199, 204 УК Украины.

В ходе обысков следователями прокуратуры выявлено и изъято около 20 тыс. бутылок готовой к реализации контрафактной алкогольной продукции, которая реализовывалась через сеть магазинов и кафе рядом с сертифицированными алкогольными напитками, денежные средства и первичную документацию, касающуюся приобретения и реализации данной алкогольной продукции.

Продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия, направленные на привлечение к уголовной ответственности виновных лиц.

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