На Запоріжжі вилучили 20 тис. пляшок контрафактного алкоголю

Правоохоронцями здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконної діяльності групи осіб, пов’язаної з придбанням та подальшою реалізацією контрафактних алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364, 199, 204 КК України.

В ході обшуків слідчими прокуратури виявлено та вилучено близько 20 000 пляшок готової до реалізації контрафактної алкогольної продукції, яка реалізовувалась через мережу магазинів та кафе поряд з сертифікованими алкогольними напоями, грошові кошти та первинну документацію, що стосується придбання та реалізації даної алкогольної продукції.

Наразі тривають першочергові слідчо-оперативні дії, спрямовані на притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб.