На Запоріжжі вилучили 20 тис. пляшок контрафактного алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Співробітники прокуратури та СБУ вилучили близько 20 тис. пляшок контрафактного алкоголю на Запоріжжі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.
Правоохоронцями здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконної діяльності групи осіб, пов’язаної з придбанням та подальшою реалізацією контрафактних алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364, 199, 204 КК України.
В ході обшуків слідчими прокуратури виявлено та вилучено близько 20 000 пляшок готової до реалізації контрафактної алкогольної продукції, яка реалізовувалась через мережу магазинів та кафе поряд з сертифікованими алкогольними напоями, грошові кошти та первинну документацію, що стосується придбання та реалізації даної алкогольної продукції.
Наразі тривають першочергові слідчо-оперативні дії, спрямовані на притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб.