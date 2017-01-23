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На Запоріжжі вилучили 20 тис. пляшок контрафактного алкоголю

На Запоріжжі вилучили 20 тис. пляшок контрафактного алкоголю

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Співробітники прокуратури та СБУ вилучили близько 20 тис. пляшок контрафактного алкоголю на Запоріжжі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.

Правоохоронцями здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконної діяльності групи осіб, пов’язаної з придбанням та подальшою реалізацією контрафактних алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364, 199, 204 КК України.

В ході обшуків слідчими прокуратури виявлено та вилучено близько 20 000 пляшок готової до реалізації контрафактної алкогольної продукції, яка реалізовувалась через мережу магазинів та кафе поряд з сертифікованими алкогольними напоями, грошові кошти та первинну документацію, що стосується придбання та реалізації даної алкогольної продукції.

Наразі тривають першочергові слідчо-оперативні дії, спрямовані на притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб.

Українські Національні Новини

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