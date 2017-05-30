На Запорожье контрафактный алкоголь продавали через Интернет
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Правоохранители изъяли у жителя Запорожья контрабандный алкоголь на общую сумму 1, 7 млн. Грн., Который он реализовывал через сеть Интернет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, передает УНН.
“Запорожской местной прокуратурой № 1 осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного изготовления, хранения, транспортировки с целью сбыта и сбыт подакцизных товаров. В ходе досудебного расследования были проведены обыски в частной квартире жителя Запорожья и других нежилых помещениях, во время которых изъято 1148 бутылок алкогольных напитков импортного производства без марок акцизного налога Украины. Стоимость изъятой продукции составляет 1 млн 769 тыс. грн,” — говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленник организовал и реализовал незаконно ввезен на таможенную территорию Украины алкоголь через Интернет.
Напомним, как сообщал УНН, по данным экспертов, около 95% всех предложений водки, вина, коньяка и других “согревающих” напитков в Интернете — скорее всего, нелегальные и опасные.
Именно поэтому, если и покупать алкоголь дистанционно, то только на страницах официальных Интернет-магазинов производителей алкогольной продукции.
Как сообщал УНН, по словам директора по юридическим вопросам компании Eastern Beverage Trading Сергея Ткачука, за продажу фальсифицированного алкоголя в сети Интернет к ответственности сегодня практически никого не привлекают.
Также контролируется в Украине и вопрос продажи алкогольных напитков через Интернет несовершеннолетним.