На Запоріжжі контрафактний алкоголь продавали через Інтернет
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Правоохоронці вилучили у мешканця Запоріжжя контрабандний алкоголь на загальну суму 1, 7 млн. грн., який він реалізовував через мережу Інтернет. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області, передає УНН.
“Запорізькою місцевою прокуратурою № 1 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів.
В ході досудового розслідування було проведено обшуки у приватній квартирі мешканця Запоріжжя та інших нежитлових приміщеннях, під час яких вилучено 1148 пляшок алкогольних напоїв імпортного виробництва без марок акцизного податку України. Вартість вилученої продукції складає 1 млн 769 тис. грн,” — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зловмисник організував і реалізовував незаконно ввезений на митну територію України алкоголь через мережу Інтернет.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за даними експертів, близько 95% усіх пропозицій горілки, вина, коньяку та інших “зігріваючих” напоїв в Інтернеті — скоріш за все, нелегальні та небезпечні.
Саме тому, якщо і купувати алкоголь дистанційно, то лише на сторінках офіційних Інтернет-магазинів виробників алкогольної продукції.
Як повідомляв УНН, за словами директора з юридичних питань компанії Eastern Beverage Trading Сергія Ткачука, за продаж фальсифікованого алкоголю в мережі Інтернеті до відповідальності сьогодні практично нікого не притягають.
Також не контролюється в Україні і питання продажу алкогольних напоїв через Інтернет неповнолітнім.