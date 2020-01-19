На Западе опасаются, что Китай занижает число заразившихся новым вирусом

По оценкам исследователей Центра глобального анализа инфекционных заболеваний MRC при Имперском колледже Лондона, который консультирует правительство Великобритании и Всемирную организацию здравоохранения, число людей, заразившихся этим вирусом, уже превышает 1700 человек.

В то же время китайские власти на данный момент сообщают о 45 случаях заражения, по их информации два человека уже умерли.

О самом вирусе известно, что он относится к группе коронавирусов и провоцирует у инфицированных им людей развитие пневмонии. Первые случаи заражения новым китайским вирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань.

Помимо белух и других морских млекопитающих на этом рынке до его закрытия 1 января, по информации некоторых СМИ, продавались также летучие мыши, куры, кролики и змеи. Один из этих видов, скорее всего, и стал источником заражения.

Пока органы здравоохранения КНР не зафиксировали ни одного случая передачи этого вируса от человека к человеку. Однако у британских эпидемиологов нет уверенности в том, что передача вируса от животного к человеку и впредь останется единственным способом заражения.

Напомним, в Китае два человека умерли от пневмонии неизвестного происхождения.