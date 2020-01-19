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На Заході побоюються, що Китай занижує кількість заражених новим вірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Новим вірусом, спалах якого було зафіксовано 13 січня в китайському місті Ухань, можуть бути заражені набагато більше людей, ніж це випливає з офіційних даних влади КНР. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP і DW.

На Заході побоюються, що Китай занижує кількість заражених новим вірусом

За оцінками дослідників Центру глобального аналізу інфекційних захворювань MRC при Імперському коледжі Лондона, який консультує уряд Великобританії і Всесвітню організацію охорони здоров'я, число людей, що заразилися цим вірусом, вже перевищує 1700 чоловік.

У той же час китайська влада на даний момент повідомляють про 45 випадки зараження, за їхньою інформацією двоє людей вже померли.

Про самому вірусі відомо, що він відноситься до групи коронавірусів і провокує у інфікованих їм людей розвиток пневмонії. Перші випадки зараження новим китайським вірусом були пов'язані з оптовим ринком морепродуктів в місті Ухань.

Крім білух і інших морських ссавців на цьому ринку до його закриття 1 січня, за інформацією деяких ЗМІ, продавалися також кажани, кури, кролики та змії. Один з цих видів, швидше за все, і став джерелом зараження.

Поки органи охорони здоров'я КНР не зафіксували жодного випадку передачі цього вірусу від людини до людини. Однак у британських епідеміологів немає впевненості в тому, що передача вірусу від тварини до людини і надалі залишатиметься єдиним способом зараження.

Нагадаємо, у Китаї двоє людей померло через пневмонію невідомого походження.

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