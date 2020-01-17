У Китаї двоє людей померло через пневмонію невідомого походження
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У Києві померла вже друга людина, що захворіла на невідому форму пневмонії. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
"Друга людина померла в Китаї від невідомого вірусу, пов'язаного з пневмонією, який вразив десятки людей і з'явився у двох інших азіатських країнах", - повідомили у ЗМІ.
Вказано, що другий випадок смерті був зареєстрований у середу, у місті Ухань. Це місто стало епіцентром поширення коронавірусу, смертоносного патогену атипової пневмонії.
Також зазначається, що досі не було підтверджено жодного випадку передачі хвороби від людини людині, однак комісія з охорони здоров’я Уханю не виключає таку можливість.
"Загадкова хвороба викликала тривогу через її зв’язок із ГРВІ (гостра респіраторна вірусна інфекція), в результаті якої у 2002-2003 рр. в Китаї та Гонконгу померли майже 650 людей. Пневмонія, пов’язана з новим вірусом, вразила щонайменше 41 людину в Китаї, а спалах був зосереджений навколо ринку морепродуктів в Ухані", - додали у ЗМІ.
Повідомляється, що 12 захворілих одужали і їх виписали з лікарні, тоді як п’ятеро людей перебувають у тяжкому стані.
"Друга людина, яка померла, захворіла 31 грудня. Його стан погіршився два тижні тому, це захворювання спричинило туберкульоз легень та порушенню функцій багатьох органів", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що два випадки невідомої пневмонії були виявлені у Таїланді, і ще один - у Японії. Одна з хворих - 74-річна китаянка, яка прибула з Уханю на початку цього тижня.
Також повідомляється, що поки не можна робити остаточні висновки, як передається захворювання.
Нагадаємо, у Китаї виявили 41 випадок пневмонії, спричинених новим коронавірусом.