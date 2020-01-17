В Китае два человека умерли от пневмонии неизвестного происхождения

"Второй человек умер в Китае от неизвестного вируса, связанного с пневмонией, поразившего десятки людей и появившегося в двух других азиатских странах", - сообщили в СМИ.

Указано, что второй случай смерти был зарегистрирован в среду в городе Ухань. Этот город стал эпицентром распространения коронавируса, смертоносного патогена атипичной пневмонии.

Также отмечается, что до сих пор не было подтверждено ни одного случая передачи болезни от человека человеку, но комиссия по здравоохранению Ухани не исключает такую возможность.

"Загадочная болезнь вызвала тревогу из-за ее связи с ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция), в результате которой в 2002-2003 гг. в Китае и Гонконге умерли почти 650 человек. Пневмония, связанная с новым вирусом, поразила по меньшей мере 41 человека в Китае, а вспышка была сосредоточена вокруг рынка морепродуктов в Ухане", - добавили в СМИ.

Сообщается, что 12 заболевших выздоровели и выписаны из больницы, тогда как пять человек находятся в тяжелом состоянии.

"Второй человек, который умер, заболел 31 декабря. Его состояние ухудшилось две недели назад, это заболевание привело к туберкулезу легких и нарушению функций многих органов", - говорится в сообщении.

Указано, что два случая неизвестной пневмонии были обнаружены в Таиланде, и еще один - в Японии. Одна из больных - 74-летняя китаянка, которая прибыла с Ухани в начале этой недели.

Также сообщается, что пока нельзя делать окончательные выводы, как передается заболевание.

Напомним, в Китае обнаружили 41 случай пневмонии, вызванных новым коронавирусом.