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На Закарпатье разоблачили преступную группу, которая занималась незаконным игорным бизнесом

Киев • УНН

 • 8353 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Вчера правоохранители во время обысков по месту расположения игорных заведений и месту жительства фигурантов дела обнаружили и изъяли специализированную технику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Закарпатской области.

На Закарпатье разоблачили преступную группу, которая занималась незаконным игорным бизнесом

“Во время проведения санкционированных обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли специализированную технику, а именно 46 игровых автоматов, которые использовались фигурантами дела для незаконного обогащения, автомобиль одного из подозреваемых и значительную сумму денег”, — сказано в сообщении.

Полицейские выяснили, что в состав группировки вошли шестеро закарпатцев, среди которых одна женщина. Пятеро из задержанных — жители Береговского района в возрасте от 41 до 58 лет. Также в группу входил 45-летний житель Ужгорода. Установлено, что организатор данной группировки, 44-летний житель Береговского района, ранее судимый за ряд преступлений, среди которых похищение человека и грабеж, совершенный в крупных размерах.

Фигурантам дела инкриминируется преступление, предусмотренное статьей 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом).

Напомним, на столичной Оболони обнаружили казино, из которого изъяли игровые столы, автоматы, фишки и деньги, полученные от игры.

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