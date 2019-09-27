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На Закарпатті викрили злочинну групу, яка займалася незаконним гральним бізнесом

Київ • УНН

 • 8353 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Вчора правоохоронці під час обшуків за місцем розташування ігрових закладів та місцем проживання фігурантів справи виявили та вилучили спеціалізовану техніку. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Закарпатській області.

На Закарпатті викрили злочинну групу, яка займалася незаконним гральним бізнесом

“Під час проведення санкціонованих обшуків співробітники поліції виявили та вилучили спеціалізовану техніку, а саме 46 гральних автоматів, які використовувалися фігурантами справи для незаконного збагачення, автомобіль одного із підозрюваних та значну суму грошей”, — сказано у повідомленні.

Поліцейські з’ясували, що до складу угруповання ввійшли шестеро закарпатців, серед яких одна жінка. П’ятеро із затриманих — жителі Берегівського району віком від 41 до 58 років. Також до групи входив 45-річний житель Ужгороду. Встановлено, що організатор даного угруповання, 44-річний житель Берегівського району, раніше судимий за ряд злочинів, серед яких викрадення людини та грабіж, вчинений у великих розмірах.

Фігурантам справи інкриміновано злочин, передбачений статтею 203-2 Кримінального кодексу України (Зайняття гральним бізнесом).

Нагадаємо, на столичній Оболоні виявили казино, з якого вилучили гральні столи, автомати, фішки та гроші, отримані від гри.

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