На столичній Оболоні ліквідували підпільне казино
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. На столичній Оболоні виявили казино, з якого вилучили гральні столи, автомати, фішки та гроші, отримані від гри. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Києві.
“У ході проведення слідчих дій поліцейські виявили гральний зал, вхід у який із метою конспірації здійснювався за попереднім записом через мобільні додатки. Із приміщення вилучили вісім столів для гри у покер, 14 гральних автоматів, два столи для гри у рулетку, більше 600 фішок різного номіналу, а також гроші, отримані від діяльності казино. Усі речові докази направили на експертизу”, — сказано у повідомленні.
Як повідомили у відділі комунікації, тільки поліцейські отримали інформацію про функціонування казино, оперативники під виглядом потенційних гравців потрапили у приміщення, а відтак задокументували протиправну діяльність.
Також було встановлено, що мінімальна вартість гри на автоматі становила 100 гривень, а придбати фішку можна було за 50 гривень.
На момент прибуття слідчо-оперативної групи у гральному закладі перебувало четверо працівників і кілька клієнтів.
Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 (Заняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, у Запоріжжі ліквідували підпільне казино.