На столичной Оболони ликвидировали подпольное казино
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. На столичной Оболони обнаружили казино, из которого изъяли игровые столы, автоматы, фишки и деньги, полученные от игры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в городе Киеве.
“В ходе проведения следственных действий полицейские обнаружили игорный зал, вход в который с целью конспирации осуществлялся по предварительной записи через мобильные приложения. Из помещения изъяли восемь столов для игры в покер, 14 игровых автоматов, два стола для игры в рулетку, более 600 фишек различного номинала, а также деньги, полученные от деятельности казино. Все вещественные доказательства направили на экспертизу”, — говорится в сообщении.
Как сообщили в отделе коммуникации, как только полицейские получили информацию о функционировании казино, оперативники под видом потенциальных игроков попали в помещение, а затем задокументировали противоправную деятельность.
Также было установлено, что минимальная стоимость игры на автомате составляла 100 гривен, а приобрести фишку можно было за 50 гривен.
На момент прибытия следственно-оперативной группы в игорном заведении находилось четверо работников и несколько клиентов.
Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 (Занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, в Запорожье ликвидировали подпольное казино.