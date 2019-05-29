На Закарпатье в ближайшие часы резко ухудшится погода - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. На Закарпатье объявили штормовое предупреждение - на части территорий ожидается грозы. Об этом УНН сообщил начальник Закарпатского областного центра по гидрометеорологии Василий Манивчук.
"В ближайший час, в течение дня и вечером преимущественно в горной части территории Закарпатской области ожидаются грозы. Во время гроз местами значительные кратковременные дожди, град и шквалистое усиление ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - сообщил Манивчук.
Напомним, в последующие трое суток в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Харьковской областях кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с, завтра днем в Карпатах местами значительные дожди.