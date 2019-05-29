На Закарпатті у найближчу годину різко погіршиться погода - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. На Закарпатті оголосили штормове попередження — на частині територій очікується грози. Про це УНН повідомив начальник Закарпатського обласного центру з гідрометеорології Василь Манівчук.
"В найближчу годину, протягом дня та ввечері переважно в гірській частині території Закарпатської області очікуються грози. Під час гроз місцями значні короткочасні дощі, град та шквалисте посилення вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомив Манівчук.
Нагадаємо, у наступні три доби у західних, північних, більшості центральних, Одеській та Харківській областях короткочасні дощі з грозами, подекуди град та шквали 15-20 м/с, завтра вдень в Карпатах місцями значні дощі.