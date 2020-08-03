На Закарпатье пьяный водитель "ВАЗа" влетел в грузовик, один человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. На Закарпатье этой ночью пьяный водитель легковушки влетел в грузовик, один человек погиб, трое травмированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Закарпатской области, передает УНН.
"В селе Страбичево Мукачевского района столкнулись автомобиль "ВАЗ-2115" и грузовой автомобиль Iveco. В результате автомобильной аварии пассажир легковушки скончался. Водитель "ВАЗ", который за рулем находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, задержан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причиной ДТП стало то, что водитель "ВАЗ-2115", 25-летний житель Мукачевского района, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. За рулем Iveco находился 23-летний житель села Горонда Свалявского района.
"В результате столкновения транспортных средств один из пассажиров "ВАЗ-2115", 20-летний житель села Великие Лучки, скончался на месте происшествия. Водитель и другой пассажир "ВАЗа"- 18-летний житель села Горонда, а также водитель грузовика доставлены в районную больницу. Водитель автомобиля "ВАЗ" освидетельствован на состояние алкогольного опьянения - 2,47 промилле", - сообщили в полиции.
По факту ДТП открытоуголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).
Как сообщал УНН, на Закарпатье легковушка влетела в дерево , погибли два человека.