На Закарпатье пьяный водитель "ВАЗа" влетел в грузовик, один человек погиб

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 62457 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103724 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108636 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136519 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111644 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132998 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102366 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102631 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104723 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102146 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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На Закарпатье пьяный водитель "ВАЗа" влетел в грузовик, один человек погиб

На Закарпатье пьяный водитель "ВАЗа" влетел в грузовик, один человек погиб

Киев  •  УНН

 • 10149 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. На Закарпатье этой ночью пьяный водитель легковушки влетел в грузовик, один человек погиб, трое травмированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Закарпатской области, передает УНН.

"В селе Страбичево Мукачевского района столкнулись автомобиль "ВАЗ-2115" и грузовой автомобиль Iveco. В результате автомобильной аварии пассажир легковушки скончался. Водитель "ВАЗ", который за рулем находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, задержан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной ДТП стало то, что водитель "ВАЗ-2115", 25-летний житель Мукачевского района, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. За рулем Iveco находился 23-летний житель села Горонда Свалявского района.

"В результате столкновения транспортных средств один из пассажиров "ВАЗ-2115", 20-летний житель села Великие Лучки, скончался на месте происшествия. Водитель и другой пассажир "ВАЗа"- 18-летний житель села Горонда, а также водитель грузовика доставлены в районную больницу. Водитель автомобиля "ВАЗ" освидетельствован на состояние алкогольного опьянения - 2,47 промилле", - сообщили в полиции.

По факту ДТП открытоуголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). 

Как сообщал УНН, на Закарпатье легковушка влетела в дерево , погибли два человека.

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