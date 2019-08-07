На Закарпатье в ДТП пострадала малолетняя девочка
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Закарпатской области в результате столкновения легковушки с внедорожником пострадал ребенок. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Так, 6 августа, в 19:10, произошло дорожно-транспортное происшествие на автодороге Мукачево-Рогатин в селе Лазещина Раховского района.
Следственно-оперативная группа, прибывшая по вызову, установила, что водитель автомобиля Skoda, 31-летний житель села Черная Тиса, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Opel Frontera.
26-летний водитель внедорожника в результате столкновения совершил наезд на малолетнего девочку, которая находилась на обочине дороги.
Пострадавших доставили в травматологическое отделение местной районной больницы. Транспортные средства помещены на спецплощадку полиции, у водителей отобраны образцы крови на состояние алкогольного опьянения.
По факту ДТП возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Следствие по делу продолжается.
Напомним, в ДТП в Донецкой области пострадали двое взрослых и 7-летний ребенок.