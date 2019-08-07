На Закарпатті у ДТП постраждала малолітня дівчинка
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Закарпатській області внаслідок зіткнення легковика з позашляховиком постраждала дитина. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Так, 6 серпня, о 19:10, сталася дорожньо-транспортна пригода на автодорозі Мукачево-Рогатин в селі Лазещина Рахівського району.
Слідчо-оперативна група, що прибула за викликом, встановила, що водій автомобіля Skoda, 31-річний житель села Чорна Тиса, не впоравшись з керуванням виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автомобілем Opel Frontera.
26-річний водій позашляховика у результаті зіткнення здійснив наїзд на малолітню дівчину, яка знаходилась на обочині дороги.
Потерпілих доставили в травматологічне відділення місцевої районної лікарні. Транспортні засоби поміщені на спецмайданчик поліції, у водіїв відібрано взірці крові на стан алкогольного сп’яніння.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Слідство у справі триває.
Нагадаємо, у ДТП на Донеччині постраждало двоє дорослих і 7-річна дитина.