На Закарпатье автомобиль патрульной полиции попал в ДТП

"Сегодня, 3 июля, в 15:22 на линию "102" поступило сообщение от работников патрульной полиции о ДТП с участием их служебного автомобиля на улице Ужгородской в ​​Мукачево", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что служебный автомобиль Mitsubishi Outlander ехал на вызов с проблесковыми маячками. Один из участников дорожного движения не предоставил им преимущество.

"По предварительной информации, автомобиль Audi Q5 неожиданно повернул влево, в результате чего произошло столкновение. Mitsubishi Outlander съехал с дороги и избежал столкновения с другими участниками дорожного движения. Никто из сотрудников полиции не пострадал, женщину-водителя Audi Q5 обследовали врачи, в настоящее момент ее уже отпустили из медицинского учреждения", - рассказали в ГУНП.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, в Одессе произошло ДТП с участием сотрудника правоохранительных органов, который, по предварительным данным, был в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту будет проведена служебная проверка.