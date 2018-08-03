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На Закарпатье автомобиль патрульной полиции попал в ДТП

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 августа. УНН. Дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля патрульной полиции произошло в Мукачево. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Закарпатской области, передает УНН.

"Сегодня, 3 июля, в 15:22 на линию "102" поступило сообщение от работников патрульной полиции о ДТП с участием их служебного автомобиля на улице Ужгородской в ​​Мукачево", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что служебный автомобиль Mitsubishi Outlander ехал на вызов с проблесковыми маячками. Один из участников дорожного движения не предоставил им преимущество.

"По предварительной информации, автомобиль Audi Q5 неожиданно повернул влево, в результате чего произошло столкновение. Mitsubishi Outlander съехал с дороги и избежал столкновения с другими участниками дорожного движения. Никто из сотрудников полиции не пострадал, женщину-водителя Audi Q5 обследовали врачи, в настоящее момент ее уже отпустили из медицинского учреждения", - рассказали в ГУНП.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, в Одессе произошло ДТП с участием сотрудника правоохранительных органов, который, по предварительным данным, был в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту будет проведена служебная проверка.

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