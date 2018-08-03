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На Закарпатті автомобіль патрульної поліції потрапив у ДТП

На Закарпатті автомобіль патрульної поліції потрапив у ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода за участі службового автомобіля патрульної поліції сталося у Мукачеві. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Закарпатській області, передає УНН.

"Сьогодні, 3 липня, о 15:22 на лінію "102" надійшло повідомлення від працівників патрульної поліції про ДТП за участю їх службового автомобіля на вулиці Ужгородській в Мукачеві", - йдеться в повідомленні.

З'ясувалося, що службовий автомобіль Mitsubishi Outlander їхав на виклик з проблисковими маячками. Один із учасників дорожнього руху не надав їм перевагу.

"За попередньою інформацією, автомобіль Audi Q5 несподівано повернув ліворуч, внаслідок чого відбулося зіткнення. Mitsubishi Outlander з’їхав з дороги та уникнув зіткнень з іншими учасниками дорожнього руху. Ніхто з працівників поліції не постраждав, жінку-водія Audi Q5 обстежили лікарі, на даний момент її уже відпустили з медичної установи", - розповіли у ГУНП.

Нині поліцейські встановлюють всі обставини аварії.

Нагадаємо, в Одесі сталося ДТП за участю працівника правоохоронних органів, який, за попередніми даними, був у стані алкогольного сп’яніння. За цим фактом буде проведена службова перевірка. 

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