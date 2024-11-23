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На Закарпатье разблокировали движение для поездов после падения камней на пути

Киев  •  УНН

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Укрзализныця завершила восстановительные работы на участке Сянки-Мукачево, где электропоезд сошел с рельсов из-за падения камней. Движение восстановлено, поезд №60 Чоп-Киев курсирует по обычному маршруту.

На Закарпатье, где электропоезд сошел с рельсов из-за падения камней с горы, завершили восстановительные работы, участок открыли для движения, передает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

«Железнодорожники в сжатые сроки завершили восстановительные работы после срыва камней на пути участка Сянки - Мукачево. Участок открыт для движения», - говорится в сообщении.

В Укрзализныце добавили, что поезд №60 Чоп - Киев следует графику своим обычным маршрутам.

Добавим

На участке Сянки-Мукачево электропоезд сошел с рельсов из-за падения камней с горы. Пассажиры эвакуированы автотранспортом. Ожидалось, что поезд №59 Киев-Чоп будет следовать в объезд.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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